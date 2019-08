Pressemitteilung BoxID: 764337 (trifelsland.de / Südliche Weinstrasse Annweiler am Trifels e.V.)

Kunst und Geschichte im Trifelsland

Führungen im September

Konstanze alias Iris Grötsch führt Sie am 04.09.2019 um 14:30 Uhr durch die Stadt Annweiler und beleuchtet die Kunstwerke des Künstlers Adolf Kessler. Treffpunkt ist das Rathaus der Stadt Annweiler, dort kann im Rathaussaal auch sogleich eines der Fresken bestaunt werden.



Blicken Sie zusammen mit dem Gästeführer Herwig Wolf am 06.09.2019 um 16:00 Uhr auf eine über 1000 Jahre lange Geschichte des Ortsteiles St. Johann zurück. Der alte Friedhof von St. Johann ist der Treffpunkt für die Führung durch den Ortsteil von Albersweiler.



Ebenfalls in Albersweiler findet die Führung „Historie des Canal de Albersweiler“ am 21.09.2019 statt. Erfahren Sie mehr über den Kanal, der einst Landau mit den Steinbrüchen in Albersweiler verband. Treffpunkt hierfür ist der Bahnhaltepunkt in Albersweiler.



Auch im September finden wieder regelmäßige Stadtführungen durch die historische Altstadt von Annweiler am Trifels statt. Jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat, von Mai bis Oktober, führen Sie unsere Gästeführer durch die Geschichte der 2. ältesten Stadt der Pfalz. Diese Stadtführungen beginnen um 11:00 Uhr am Museum unterm Trifels.



Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, telefonisch unter 06346-2200 oder im Internet unter www.trifelsland.de.

