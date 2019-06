Pressemitteilung BoxID: 756733 (trifelsland.de / Südliche Weinstrasse Annweiler am Trifels e.V.)

Das Trifelsland und seine Geschichte

Führungen im Juli in Annweiler und Albersweiler

Der Juli beginnt mit einer Führung „Zur Geschichte von St. Johann“ am 05.07.2019 um 16:00 Uhr. Treffpunkt hierfür ist der alte Friedhof von St. Johann.



Weiter geht es am Samstag den 06.07.2019 mit einer Führung durch den Heilkräutergarten der „Alten“ Apotheke in Annweiler. Herr Roth trifft sich mit den Heilkräuterinteressierten um 11:00 Uhr in der Hauptstraße 9 in Annweiler am Trifels.



Ebenfalls am 06.07.2019 nimmt Sie der Gästeführer Herwig Wolf mit auf den Historischen Rundweg in Albersweiler um 15:00 Uhr und beleuchtet somit die spannende Geschichte des Ortes Albersweiler und des Queichtals.



„Vom Stein zum Wein“ ist das Motto der Führung am 12.07.2019 um 14:30 Uhr, die den Weinanbau mit der Geologie in Albersweiler verbindet. Treffpunkt ist der Parkplatz der Löwensteinhalle in Albersweiler.



Typisch Trifelsland ist die Führung „Wo sich Weide, Wein und Wald küssen…“ am 14.07.2019 um 13:00 Uhr am Parkplatz „alte Schule“ in Annweiler-Gräfenhausen. Anmeldungen für diese Führung werden unter a_frech_69@yahoo.de entgegengenommen.



Der Juli endet mit einer Führung auf der Burg Neuscharfeneck am 21.07.2019 um 11:00 Uhr. Treffpunkt ist hierfür die Schildmauer.



Natürlich stehen auch im Juli wieder regelmäßige Stadtführungen auf dem Programm. Die Termine hierfür sind der 7. und der 21. Juli 2019.



Anmeldungen werden im Büro für Tourismus in Annweiler angenommen.



Weitere Informationen zu den Führungen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, telefonisch unter 06346-2200 oder im Internet unter www.trifelsland.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (