Pressemitteilung BoxID: 773276 (TreoLabs GmbH)

TreoPIM – modernes OpenSource PIM-System

Die Suche nach notwendigen Produktinformationen aus verschiedenen Quellen und deren Aufbereitung für den Einsatz in Marketing- und Verkaufsaktivitäten ist sehr kraft- und zeitaufwendig. Die ganzen Informationen müssen bearbeitet, vereinheitlicht, ergänzt und in die Sprachen der Vertriebsmärkte übersetzt werden.



Diese Aufgaben übernimmt TreoPIM. Es ist ein neues Open Source PIM-System für Produktdatenverwaltung und einiges mehr. TreoPIM ist sowohl für B2B als auch für B2C gut geeignet und kann von Herstellern sowie von Groß- und Einzelhändlern gebraucht werden.



TreoPIM bietet Anwendern eine hervorragende Usability und trägt aktiv dazu bei, nicht nur Produktinformationen schneller zu veröffentlichen, sondern auch deren Qualität zu verbessern und somit auch den Umsatz zu erhöhen.



Neue Lösung gegen Chaos bei den Produktinformationen



TreoPIM ist ein Produktinformationsmanagement-System (PIM), d.h. das System übernimmt komplett die Verwaltung der Informationen, die mit Ihren Produkten zu tun haben. Diese können ganz unterschiedlicher Natur sein und müssen nicht unbedingt mit dem Produktverkauf zu tun haben, wobei die Produktvermarktung natürlich das Hauptziel für die Einführung eines PIM-Systems ist.



TreoPIM sorgt für eine komplette Verwaltung Ihrer Produktdaten an einer Stelle. Es ermöglicht auch die Prozesse der Veröffentlichung und Aktualisierung der Produktdaten in Print-Katalogen, Onlineshops Ihrer Partner, bei Handelsplattformen und anderen möglichen Distributionskanälen zu verwalten. Somit kann Ihr Geschäft dank TreoPIM schneller an die rasch wechselnden Marktbedürfnisse angepasst werden, indem auch die Arbeitseffektivität von Mitarbeitern erhöht wird, die mit Produktbeschreibungen beschäftigt sind.



Moderne PIM-Software mit zahlreichen Funktionen



TreoPIM bietet Anwendern eine große Flexibilität und hohen Konfigurierungsgrad an. Das System hilft, Arbeitsprozesse zu beschleunigen und zu automatisieren.



Für eine kostenlose Software hat TreoPIM sehr viele Funktionen und kann somit auch gut mit sonstiger kostenpflichtiger Software mithalten. Für die Erleichterung verschiedener produktbezogener Prozesse bietet das System folgende Funktionen an:





Datenaustausch via API für eine schnellere Integration mit Drittsystemen;





Flexible Verwaltung von Produkten und den dazugehörigen Attributen, separat für jeden Kanal;





Unbegrenzte Anzahl der Produkt-Assoziationen;





Viele Möglichkeiten für die Kategorisierung, Segmentierung und Klassifizierung der Produkte;





Fortgeschrittene Möglichkeiten für Import und Export der Produktdaten





und vieles mehr.



Die genaue Beschreibung der Funktionen von TreoPIM findet man auf der Website des PIM-Herstellers.



Die Software hat eine modulare Architektur. Dank zahlreicher Modulen ist es möglich, die Funktionalitäten der Systeme zu ändern oder zu erweitern. Es gibt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Module.



PIM für E-Commerce



Dank einer flexiblen Kanal- und Produktdatenverwaltung ist TreoPIM perfekt für E-Commerce geeignet und bietet viele interessante Funktionen an – u.a. die Möglichkeit, kanalspezifische Attribute, Preise und Bilder für Produkte anzugeben. TreoPIM bietet auch die Möglichkeit an, die automatische Datensynchronisation mit populären Shop-Systemen wie Magento, Shopware oder OXID sowie ERP-Systemen wie BüroWare, JTL, SAP B1 oder Microsoft Dynamics usw. sicherzustellen. Zahlreiche Connectoren werden gerade entwickelt.



TreoPIM wird aktiv weiterentwickelt, ständig werden viele neue Funktionen hinzugefügt. Auch neue Module und Connectoren werden entwickelt.



Für viele Produzenten oder Händler, die aktuell über die Einführung eines PIM-Systems nachdenken, mag TreoPIM eine wirklich gute Alternative werden, denn die Software ist Open Source und unter einer freien Lizenz GPLv3 veröffentlicht. Der größte Vorteil für den Anwender ist somit, dass die Software in vollem Besitz und der Verfügungsmacht des Anwenders ist. Es werden keine Lizenzkosten anfallen.



Die Demo-Version von TreoPIM ist frei verfügbar und kann ohne Registrierung aufgerufen werden (https://treopim.com/de/demos ). Es sind 2 Demo-Versionen verfügbar – mit und ohne kostenpflichtige Module. So kann man sich schnell überzeugen, ob TreoPIM als ein PIM-System die spezifischen Anforderungen des Anwenders (und diese hat jeder) wirklich löst.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (