TrendSet Sommer 2020: Der neue Ordertermin für die Branche!

Der neue Termin steht: 12. bis 14. September 2020. Durch den Fokus der TrendSet auf Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (dadurch erfolgt die Anreise in der Regel auch via Auto oder Bahn) kann die Fachmesse auf einen Termin im September verschoben werden. Dann heißt es in München: Messetore auf für die Trends aus Interiors & Lifestyle für Weihnachten 2020, Herbst/Winter 2020.21 und Neuheiten für Frühjahr 2021.



Drei Tage lang eröffnet die TrendSet Sommer 2020 dem Einzelhandel, Großeinkäufern, Onlinehändlern sowie Hotellerie und Gastronomie die Möglichkeit, die Trends und Produkte in Sachen Wohnen, Essen, Freizeit und Schenken sowie das kommende Weihnachtsfest und bereits die Frühjahrskreationen zu entdecken sowie direkt zu ordern.



Herbst und Winter 2020 sind geprägt von sinnhaften und nachhaltigen Designrichtungen. Holz, Jute, Leder, Wolle, Biokunststoffe und Recyceltes nehmen Rücksicht auf die Umwelt. Das Zuhause ist nicht mehr nur ein Ort des Rückzugs, sondern auch ein multifunktionaler Raum zum Leben.



In 15 Interiors & Lifestyle Fair Areas zeigen die Aussteller viel Inspirierendes in Sachen Living & Giving. Und die etablierten Topic Areas TrendSet Newcomer, TrendSet Country & Style, TrendSet Fine Arts und TrendSet Bijoutex sind wieder wie gewohnt mit dabei.



Die TrendSet Sommer 2020: Wo? Wann? Was kostet der Eintritt?



TrendSet – 116. Fachmesse für Interiors, Inspiration und Lifestyle

von Samstag, 12. September bis Montag, 14. September 2020

auf dem Messegelände der Messe München.



Preise:

Tageskarte: 21,00 €

Dauerkarte: 25,00 €

