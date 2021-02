Nicht zuletzt die Möbelbranche und ihre Zubehörlieferanten freuen sich aus vielen Gründen auf Messen und Events, die physisch durchführbar sind. Die Verantwortlichen und die Aussteller der Fachmesse küchenwohntrends und möbel austria, die im Mai 2021 stattfindet und mitten in den letzten Vorbereitungen steckt, sind zuversichtlich, zu den ersten zu gehören, die Fachbesucher mit den neuesten Produktentwicklungen und Konzepten „life“ begeistern.



Was das Gefühl schon immer verriet, wird zunehmend immer deutlicher rational wahrgenommen: Eine über Jahrhunderte bewährte Kommunikations- und Geschäftsplattform wie Messen lässt sich nicht ohne deutliche Abstriche 1 zu 1 in den virtuellen Raum transformieren. Besonders die Kontaktpflege und der persönliche Austausch, die stets mit Gewinn für jeden der Beteiligten ausgehen, sind derzeit kaum zu ersetzende Alleinstellungsmerkmale physisch veranstalteter Messen, wie erfolgreiche Marktakteure klar herausstellen:



Erich Gaffal, Cluster‑Manager Möbel‑ & Holzbau‑Cluster



"Für viele österreichische Möbelhersteller waren die letzten Monate sehr herausfordernd, denn einem hohen Auftragseingang standen Engpässe in der Lieferkette und Einschränkungen in der Auslieferung gegenüber. Die wenigsten konnten ihre Neuentwicklungen ihren Händlern präsentieren und damit Umsätze machen. Durch unsere Messen möbel austria und küchenwohntrends wird aber nicht nur dieser so wichtige persönliche Händlerkontakt wieder möglich. Mit und ohne Einschränkungen ist die Veranstaltung auch ein klares Zeichen für eine positive Zukunft, in der wir Krisen gemeinsam aktiv meistern und uns nicht unterkriegen lassen. Nun ist es Zeit, den Schutzbunker zu verlassen! Mit einer hohen Impfrate der Risikogruppen und einem durchdachten Präventionskonzept sind wir bestens dafür gerüstet."



Michael Rambach, Gründer und Gesellschafter trendfairs GmbH



"Die Fachmesse küchenwohntrends und möbel austria ist regional bzw. national geprägt. Die Branche will die Neuheiten sehen, spüren, ausprobieren und sich austauschen. Sowohl Aussteller als auch Besucher sehen den Dialog am Produkt als essentiell. Die Abstandsregeln sind wir längst gewohnt. Das begehrliche Messedoppel mit Top-Aussteller-Besetzung möchte an den Start und sieht für Anfang Mai sehr zuversichtlich eine sichere Veranstaltung. Wir als Veranstalter geben jetzt alles für die Durchführung. Faktisch heißt das, wir passen die Hallenaufplanung auf die Situation ständig und zügig an und bereiten uns auf alles Erdenkliche vor bis hin zur parallelen Online-Messe, damit Besucher sogar zusätzlich digital im Messegeschehen dabei sein können. Lassen Sie uns gemeinsam ‚endlich wieder Messe‘ rufen."



Alexander Kribus, Geschäftsführer Messezentrum Salzburg



"Das Messezentrum Salzburg steht auch in dieser herausfordernden Zeit als verlässlicher Partner bereit. Vor allem durch den guten Kontakt zu den öffentlichen Stellen, sehen wir die Durchführung der Fachmesse küchenwohntrends und möbel austria im Mai 2021 sehr positiv. Schon im Herbst 2020 ist es gelungen, die Wirtschaftsplattform Messe rechtlich mit dem Handel annähernd gleichzuschalten. Deshalb sollten auch die notwendigen Rahmenbedingungen für diese Veranstaltung gegeben sein und einem Messeerfolg nichts im Wege stehen. "



Veranstalter der küchenwohntrends ist die trendfairs GmbH, ein unabhängiger Messeveranstalter anspruchsvoller Branchen-Events. Mit exzellentem Event-Know-how und feinem Marktgespür schafft die trendfairs GmbH Erlebniswelten mit hoher Anziehungskraft. Die Premium-Fachmesse "küchenwohntrends" in München, die Fachmesse "küchenwohntrends" in Salzburg, die Online-Küchenfachmesse "kuechenherbst.online" sowie die "area30 und cube30", die Order-Fachmessen für die Küchenbranche in Löhne.



Veranstalter der möbel austria ist der Möbel- und Holzbau-Cluster (MHC) der oö. Standortagentur Business Upper Austria. Die möbel austria wurde von österreichischen Möbelproduzenten ins Leben gerufen und wird von den ausstellenden Möbelproduzenten getragen. Der MHC übernimmt als Branchenplattform im Auftrag dieser Unternehmen die Organisation und Durchführung der möbel austria. Darüber hinaus ist der MHC als Branchennetzwerk für österreichische Möbelproduzenten auf überbetriebliche Zusammenarbeit spezialisiert und veranstaltet auch den Austrian Interior Design Award.

