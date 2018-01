Neuer Showroom im Herzen der Küchenbranche: cube30 mit erstem Aussteller

Die Resonanz der Haus- und Fachmessen der Küchenbranche in Ost-Westfalen sind so nachhaltig und überragend, dass dieser Großraum inzwischen zu einem der wichtigsten Messeplätze in Europa avanciert ist. „Die weltgrößte Küchenfachmesse für Profis aus Handel und Industrie“ schreibt die Gemeinschaft Küchenmeile A30. Mitten in diesem Zentrum eröffnet 2018, mit direkter Anbindung an die bedeutende Küchenorderfachmesse area30, die neue Repräsentanz: der „cube30“. Der erste Aussteller, das österreichische Unternehmen Walden – Exklusivanbieter für Küche und Schlafen, zieht demnächst ein.



Jährlich im September zeigen rund 220 Anbieter auf etwa 55.000 m² Ausstellungsfläche an 32 Standorten ihre Entwicklungen für den jeweiligen Küchen-Planungszyklus. Die area30 steht im Fokus dieser Orderevents. Mit zuletzt 9.950 m² Ausstellungsfläche, rund 130 Ausstellern bzw. präsentierten Marken und über 12.000 registrierten Fachbesuchern ist die area30 zentrale Position für Geschäfte rund um die Küche.



Hervorragend infrastrukturell angebunden an der Hauptachse Berlin-Amsterdam befindet sich der area30-Standort in unmittelbarer Nähe der Autobahn 30, Abfahrt 30. Die Flughäfen Hannover und Düsseldorf sind unter zwei Stunden erreichbar – Bahn, Taxi und Nahverkehr erlauben einen schnellen Transfer.



Die Nachfrage der Präsenz im Herzen der deutschen Küchenmöbelindustrie steigt stetig. Vor allem durch Premiumanbieter, die von dieser wichtigen Kernregion weiter entfernt beheimatet sind. Das wachsende Interesse wird ab diesem Jahr vom area30-Veranstalter trendfairs erstklassig und top-positioniert bedient: Mit „cube30“ – der neuen Dependance mit einer ansprechenden Architektur.



cube30: Das ist ein moderner Showroom-Komplex am intensivst frequentierten Standort während der Küchenherbstmessen. cube30 liegt direkt an der Zufahrt zur area30, zwischen künftig beiden Zentren liegen nur fußläufige 60 Meter. 2.500 Parkplätze, ein Fußgängerüberweg, ein identischer Online und Vor-Ort-Check-in, Hinweisschilder und andere Features, darunter ganzjährig vorgehaltene Serviceangebote, laden jederzeit zu einem einfach planbaren Besuch dieser Repräsentanz ein.



Im Innern des ebenerdigen, architektonisch gelungen konzipierten Gebäudes ist Raum für vier bis sechs gastgebende Unternehmen. Diese Showrooms können sowohl untereinander durchgängig – wie während des Ausstellungsbetriebs – als auch autark beispielsweise für Schulungs- und Beratungsveranstaltungen verwendet werden. Versorgungsmedien werden vom Anbieter trendfairs ebenso vorgehalten wie eine gemeinsame Seminar- bzw. Cateringfläche.



Die neue Premium-Location öffnet erstmalig im September 2018. Der erste Markenhersteller mit Schwerpunkt Küche aus ursprünglichen Materialien und authentischer Fertigung, die Walden GmbH aus Pram in Oberösterreich:



"Die area30 zählt zu den wichtigsten Hot-Spots der Küchenbranche. Mit cube 30 können wir nun an diesem zentralen, etablierten Standort auch außerhalb der Messezeiten ein wichtiges Fachpublikum erreichen. Das Konzept ist dabei ebenso innovativ wie hochwertig. Hiervon wird die Marke Walden sicher stark profitieren - von der Inszenierung ebenso wie von der Frequenz und guten Erreichbarkeit. Daher planen wir auch ganzjährig Veranstaltungen und Schulungen in Löhne - und möchten hier die Marke erlebbar machen.", so Stefan Radinger, Designer für Walden.

trendfairs GmbH

Die trendfairs GmbH ist Veranstalter anspruchsvoller Branchen-Events. Die Premium Messe "küchenwohntrends" in München / Deutschland, die Landes-Fachmesse "küchenwohntrends" in Salzburg / Österreich und die "area30", die Orderfachmesse für die Küchenbranche in Europa.

