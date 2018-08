Jetzt online: mehr als 130 Aussteller und Marken Highlights 2018: der neue cube30, ein wiederholtes Plus an Fläche und Zuwachs bei Küchenmöbeln

Die Messen area30 mit der Premiere des cube30 sowie der gesamten Küchenmeile A30 stehen im Mittelpunkt von Fachbesuchern der Küchenbranche aus ganz Europa. Die Vorbereitungsarbeiten für die beiden erstgenannten Business-Events laufen auf Hochtouren, Organisator Trendfairs hat jetzt das aktuelle Ausstellerverzeichnis für 2018 online bereitgestellt.



Die area30 erwartet als zentrale Orderplattform für Küchenstudios, den Küchen-Fachhandel, Verbundgruppen, die Großfläche sowie Projektanten bzw. Architekten vom 15. bis 20. September über 130 Aussteller und Marken. Der wachsende Flächenbedarf verschiedener Aussteller und ein deutliches Plus in der wichtigen Produktgruppe „Küchenmöbel" führen zu einer erneuten Vergrößerung der area30.



Direkt gegenüber dem Messegelände an der Lübbecker Straße geht 2018 erstmals der moderne Premium-Showroom-Komplex cube30 an den Start. Dieses exklusive Design- und Kompetenzzentrum steht ganzjährig offen und seinen Nutzern für Schulungen und Kundenbetreuung zur Verfügung. So wächst die insgesamt genutzte Präsentationsfläche von area30 und cube30 nahe der Autobahn A30 in diesem Jahr um 10 Prozent auf 10.900 Quadratmeter.



Für innovative Marktführer und wertige Label, für Start-ups und Newcomer aus der Küchenbranche sind area30 und cube30 wieder bestens gerüstet – das täglich aktualisierte Ausstellerverzeichnis ist ab sofort hier online publiziert.

trendfairs GmbH

Die trendfairs GmbH ist Veranstalter anspruchsvoller Branchen-Events. Die Premium Messe "küchenwohntrends" in München / Deutschland, die Landes-Fachmesse "küchenwohntrends" in Salzburg / Österreich und die "area30 und cube30", die Orderfachmessen für die Küchenbranche in Europa.



