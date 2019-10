Pressemitteilung BoxID: 771911 (Trelock GmbH)

Exklusive Sicherheit

Als nützliche und zugleich raffinierte Geschenkidee ist man mit den Fahrrad-Faltschlössern der Manufaktur-Edition von Trelock nicht nur optisch auf der sicheren Seite, sondern hat ganzjährig einen zuverlässigen Schutz vor Langfingern

Es gibt Menschen, für die das Fahrrad mehr als ein Transportmittel ist, nämlich ein Stück Lebensgefühl und für den einen oder anderen sogar ein Statussymbol. Ganz klar, dass das Schmuckstück vor Langfingern unbedingt schutzbedürftig ist – und bitte nach Möglichkeit mit Stil! Dieser entfaltet sich im wahrsten Sinne des Wortes mit der Faltschloss-Manufaktur-Edition des Münsteraner Fahrradlicht- und Schloss- Experten Trelock. Die robusten Faltschlösser, die es in zwei Varianten gibt, wurden mit viel Liebe zum Detail entworfen und machen als kleidsames Bike- Accessoire mit hohem Qualitätsanspruch den Fahrraddiebe das Handwerk schwer. Eingekleidet in einem Etui aus echtem Leder ist das Fahrradschloss während der Fahrt rüttelfest gesichert, denn der verstärkte Lederrücken kann mit seiner speziellen Vorrichtung problemlos am Rahmen befestigt werden. Das Schloss in der Variante FS 450 Manufaktur ist zudem mit echten Lederintarsien an den einzelnen Gliedern verziert und so auch im praktischen Einsatz ein echter Hingucker. Verpackt in einer geschmackvollen Holzbox ist das Faltschloss der Manufaktur-Edition insbesondere - jedoch nicht nur - eine exklusive Geschenkidee für Fahrrad-Connaisseurs.



UVP: Trelock Manufaktur Faltschloss FS 450 (Sicherheitslevel 4 v. 6) 199,99 Euro

Trelock Manufaktur Faltschloss FS 300 (Sicherheitslevel 3 v. 6) 109,99 Euro





