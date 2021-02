Die Monate von Dezember bis April gelten als die besten für einen Urlaub auf den Malediven, denn der Himmel ist fast immer blau und das Meer klar und ruhig. Schnorcheln, Tauchen, am Strand spazieren gehen, sich im Spa verwöhnen lassen und in wunderbaren Strandrestaurants einheimische und internationale Küche genießen - das ist ein Maledivenurlaub wie man ihn sich erträumt. Nicht nur geografisch liegen die drei vorgestellten Trauminseln weit von einander entfernt. Soneva Jani hoch im Norden, COMO Cocoa nur eine Bootsstunde vom Flughafen entfernt und COMO Maalifushi auf einer des südlichsten Hotelinseln Malediven. Vor allem sind sie vom Charakter ihrer Hotels und der Gestalt der Inseln selbst sehr unterschiedlich!



Soneva Jani



6 Sterne reichen nicht aus, um den Luxus des Hotels Soneva Jani angemessen zu bewerten. In einer mehrere Kilometer weiten Lagune mit türkisfarbenem Wasser liegen 5 Inseln, die zur Heimat des Hotels Soneva Jani geworden sind. Die größte davon, auf der nur wenige luxuriöse Residenzen mit 3 Schlafräumen stehen, ist eine der wenigen Malediveninseln, auf der natürlicher Anbau von Obst und Gemüse möglich ist, da sie über ausreichend natürliches Süßwassser verfügt. Der Luxus von Soneva Jani beruht auf der Perfektion im Service dieses 6 Sternehotels, seinen unvergleichlichen Wasservillen mit Süßwasserpool und großer Terrasse. Wie in allen Hotels der Soneva Gruppe werden auch hier ökologische Gesichtspunkte beim Betrieb des Resorts, dem Anbau eigener Lebensmittel nach biologisch-dynamischen Grundsätzen und vielem mehr berücksichtigt. Hier ein Video



COMO Cocoa Island



Das Hausriff rund um die Insel COMO Cocoa ist eines von vielen Argumenten einen Maledivenurlaub hier zu verbringen. Schnorcheln unmittelbar von der Terrasse der Wasser-Villen aus ist kaum schöner denkbar und die Tauchspots in der näheren Umgebung haben Weltruf. Diese kleine Privatinsel (70 x 350 Meter!) ist dicht mit Palmen, Hibiskus und duftendem Ylang-Ylang bewachsen - umgeben von einem pudrig feinen, weißen Sandstrand. In den klaren Gewässern rundum schwimmen Delfine, Rochen und Trompetenfische. 33 Villen stehen über dem Wasser an der Südseite der Insel an einem langen Steg und haben direkten Zugang zur türkisfarbenen Lagune. Und das "Ufaa Restaurant" verfügt über ein exzellentes Angebot an Meeresfrüchten, indischen und mediterranen Spezialitäten.



COMO Maalifushi



Dieses zweite Malediven-Hotel der COMO-Gruppe liegt im Osten des Thaa Atolls im kaum erschlossenen Süden der Malediven. Obwohl COMO Maalifushi allen Komfort moderner Hotels der 5-Sterne-Kategorie bietet, erwecken die in dichter Vegetation versteckten, aus Naturmaterialen erbauten Gebäude ein entspanntes Inselgefühl.Hier ein Video zu COMO Maalifushi. Auf Maalifushi erlebt man "Barfußluxus" auf höchstem Niveau. Von insgesamt nur 66 Villen stehen 33 auf Stelzen in der Lagune und 33 in dichtem Grün mit privatem Strandzugang. Große, beschattete Glaswände und weite Terrassen erwecken das Gefühl, in unberührter Natur zu leben, auch wenn man sich in seiner Villa aufhält. Ideal für Familien sind die 7 Villen mit 2 Schlafräumen!



Ein Highlight ist die Kombinationsmöglichkeit eines Urlaubs mit der Schwesterinsel COMO Cocoa. Der Transfer von Maalifushi nach Cocoa (oder umgekehrt) erfolgt per Wasserflugzeug.



