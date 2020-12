Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Die Tradegate Exchange ist eine auf die Ausführung von Privatanleger-Aufträgen spezialisierte Wertpapierbörse. Derzeit sind 27 Handelsteilnehmer aus Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich angebunden. Handelbar sind rund 16.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen und Investmentfonds). Die Orderausführung erfolgt in der Regel per Vollausführung. Die Vorteile für Privatanleger: keine Transaktionsentgelte und kostenfreier Zugriff auf Echtzeit-Börsenkurse sowie verschiedene Indizes – auch per App. Die Tradegate Exchange ist „Geregelter Markt im Sinne der MiFID“. Mehr Infos: www.tradegate.de