Tradegate AG verzeichnet hohen Umsatzanstieg im 1. Quartal 2018

Die Zahl der von der Tradegate AG als Market Specialist an der Tradegate Exchange abgeschlossenen Wertpapiertransaktionen in Aktien und ETFs ist im 1. Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sehr deutlich gestiegen. So erhöhte sich die Zahl der Transaktionen um 42,3 % auf 5.146.838 (Vorjahr 3.616.350). Das entsprechende Handelsvolumen der Transaktionen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 43,2 % auf fast 34 Milliarden €.



Getragen wurde der gute Start in das neue Geschäftsjahr besonders von den ersten beiden Monaten mit Wachstumsraten von 60 % bzw. 50 %, während im März ein deutlich rückläufiges Geschäft zu verzeichnen war und die Wachstumsquote gegenüber dem Vorjahr nur noch gut 17 % betrug. Entsprechend dem Trend der letzten Wochen sind für das 2. Quartal keine hohen Zuwachsraten zu erwarten.

