Tradegate AG verzeichnet außerordentlichen Umsatz- und Gewinnanstieg

Nachdem bereits im Januar Rekordumsätze gemeldet werden konnten, haben die deutlichen Einbrüche an den internationalen Märkten und die anhaltende Verunsicherung der Anleger im Februar zu erneuten Umsatzrekorden bei der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank geführt.



Im Februar wurden als Market Specialist an der Tradegate Exchange und als Systematischer Internalisierer 3.693.000 Transaktionen in Aktien und ETFs durchgeführt. Dies entspricht gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres einem Plus von 159 %, gegenüber dem bisherigen Rekordmonat Januar einem Plus von 26,5 %. Das entsprechende Handelsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 164 % und gegenüber dem Januar um 33 % auf 26,23 Mrd. Euro. Der umsatzstärkste Handelstag war Freitag, der 28. Februar 2020 mit 392.490 Geschäften und einem Handelsvolumen von 2,58 Mrd. Euro.



Die historischen Umsatzrekorde haben bei der Tradegate AG auch zu einem überproportionalen Gewinnanstieg geführt. Die variablen Kosten je Trade sind zum Jahresbeginn ebenfalls gestiegen. Ein weit größerer Anstieg war jedoch aufgrund der hohen Volatilität und hohen Umsätze in Nebenwerten bei den durch die Gesellschaft erzielten Bruttomargen je Trade zu verzeichnen.



Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg daher gegenüber dem Vorjahr um rund 367 % auf rund 17,6 Mio. Euro und erreichte nach 2 Monaten bereits rund 65 % des Gesamtjahresergebnisses des Jahres 2019. Es handelt sich dabei um vorläufige Zahlen der Finanzbuchhaltung, die keiner prüferischen Durchsicht unterzogen wurden.



Da die sehr großen Umsätze bei Börsencrashs oder deutlichen Marktkorrekturen aufgrund singulärer Ereignisse nicht ungewöhnlich sind, lassen sich für die weitere Umsatz- und Gewinnentwicklung des Geschäftsjahres keine seriösen Prognosen ableiten. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich die Umsätze und erzielbaren Handelsmargen im weiteren Jahresverlauf wieder auf normalem Niveau einpendeln werden.

