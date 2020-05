Pressemitteilung BoxID: 798708 (Tractive GmbH)

Active with Tractive: Bereit für Outdoor-Abenteuer

Empfehlungen und Tipps für Hundehalter nach Corona

Hello world, nice to see you again!



Der Frühling liegt in der Luft – Vierbeiner und Hundehalter können wieder tief durchatmen und erfreuen sich über neu gewonnene Freiheiten. Die Vielfalt der Ausgangsmöglichkeiten steigt – sei es durch die grünen Landschaften oder die wundervollen Grünanlagen der Großstadt.



Bevor es heißt "Leinen los!": hier die wichtigsten Tipps, um das doch eigentlich Gewohnte wieder zum Abenteuer zu machen.



Vorsicht ist gut, Kontrolle ist besser



Neue Umgebung? Neue Regeln? Zu wissen, wo und in welchem Radius sich sein Tier bewegt, vermittelt vielen Hundeliebhabern ein Gefühl von Sicherheit. Dies ist ein geeigneter Zeitpunkt, um den GPS Tracker von Tractive ins Spiel zu bringen. Mit der passenden App von Tractive lässt sich der Hund via LIVE Tracking ganz einfach am Smartphone verfolgen – egal ob bei einem großen Spaziergang im Wald oder bei einer Tour in umliegenden Ausflugsregionen.



Gemeinsam statt einsam



In der heutigen Zeit leben Familienmitglieder und Freunde oft weit voneinander entfernt. Dazu erschweren die individuellen Beschränkungen je nach Bundesland das persönliche Wiedersehen. Der Tracker sowie die App ermöglichen es, die liebsten Menschen am eigenen Abenteuer teilhaben zu lassen und ihnen die Aktivitäten über den Share-Button mitzuteilen.



Neue Ziele setzen



Die letzte ausgiebige Gassi-Runde liegt womöglich schon einige Zeit zurück. Um dem Vierbeiner das Ganze zu erleichtern und ihn in Form zu halten, sollte mit kleinen Gängen an der frischen Luft begonnen und die Kilometer Tag für Tag gesteigert werden. Anhand der Funktion "Positionsverlauf" sind die vergangenen Routen einsehbar und somit vergleichbar.



Der Tractive GPS Tracker



Mithilfe des Aktivitätstrackings des Tractive GPS Trackers sehen HundehalterInnen sofort, ob sich der Hund ausreichend bewegt und sein Bewegungsziel erreicht hat. Darüber hinaus ist der Tracker wasserdicht, womit Aktivitäten im Wasser problemlos möglich und ebenfalls zu tracken sind. Gerade bei sommerlichen Temperaturen springen die Fellnase gerne ins kühle Nass. Das Ortungsgerät lässt sich einfach am Geschirr oder Halsband des Tieres befestigen. Im LIVE-Modus wird der Aufenthaltsort im 1-2 Sekundentakt an die kostenlose App übermittelt. So bleibt der Hund auch beim ausgedehnten Lauf unter freiem Himmel immer im Blick!

