Wer ist der schnellste Supra Fahrer?

Startschuss für GR Supra GT Cup



Toyota Gazoo Racing sucht besten Konsolenspieler

Virtuelles Können auf den bekanntesten Rennstrecken

Erster globaler Markenwettbewerb für die PlayStation®4





Toyota Gazoo Racing gibt Vollgas im e-Motorsport: Mit dem GR Supra GT Cup startet jetzt der erste globale Markenwettbewerb für die PlayStation®4. Im Rahmen von Gran Turismo Sport wird der schnellste Fahrer an der Konsole gesucht.



Toyota Gazoo Racing möchte auch künftige Generationen für den Motorsport begeistern und hat daher begonnen, e-Motorsport in die eigenen Aktivitäten einzubinden. Erkenntnisse aus der virtuellen Welt sollen dabei in die Realität einfließen: Die Rückmeldungen der Gran Turismo Fahrer beispielsweise beeinflussen nicht nur das virtuelle Modell, sondern werden in den nächsten Jahren auch in der realen Entwicklung berücksichtigt.





