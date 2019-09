Pressemitteilung BoxID: 769566 (Toyota Deutschland GmbH)

Toyota Gazoo Racing startet optimistisch in die walisischen Wälder

Zwölfter Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft

Auftakt zum großen Saisonfinale

Bei Regen und Nebel warten knifflige Aufgaben auf das Toyota Team

Ott Tänak will Führung in der Fahrerwertung verteidigen





Entschlossen reist das Toyota Gazoo Racing World Rally Team zur Rally GB (3. bis 6. Oktober): Auf den kniffligen walisischen Strecken wollen der WM-Führende Ott Tänak sowie Jari-Matti Latvala und Kris Meeke beim drittletzten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ein starkes Ergebnis einfahren. Alle drei Piloten haben Grund zum Optimismus: Tänak hat in der Vergangenheit in Wales immer gut abgeschnitten, Latvala hat die Rallye bei insgesamt 17 Teilnahmen schon zweimal gewonnen, und die britische Crew mit Meeke und Co-Pilot Seb Marshall kann sich auf die Unterstützung des heimischen Publikums freuen.



Die Rally GB ist ein klassischer Bestandteil des WRC-Kalenders. Ausgetragen wird sie vornehmlich auf Schotterpisten, die in trockenem Zustand ziemlich schnell sein können. Nur ist es im Herbst in Wales nicht immer trocken. Stattdessen steigt die Wahrscheinlichkeit von Regen und Nebel – und damit das Risiko rutschiger Straßen mit schnell wechselnden Bedingungen.



Neue Heimat der Rallye ist in diesem Jahr die Küstenstadt Llandudno im Norden von Wales. Zudem gibt es am Donnerstag einen neuen Startort in der Innenstadt von Liverpool, gefolgt von der Prüfung auf der Rennstrecke Oulton Park, die zum ersten Mal seit 1993 wieder zur Rallye gehört. Insgesamt werden am Freitag neun Prüfungen gefahren, die letzte davon im Dunkeln. Am Samstag spielt sich das Geschehen hauptsächlich in der Landesmitte ab. Ein Trio von Waldprüfungen wird zweimal absolviert, unterbrochen nur von einer Möglichkeit zum Reifenwechsel. Abends gibt es eine neue Asphaltprüfung entlang der Colwyn Bay. Eine weitere Prüfung auf der Küstenstraße am Great Orme steht am Abschlusstag zwischen den beiden Durchläufen an den Stauseen Alwen und Brenig auf dem Programm.



„Trotz der harten letzten Rallye in der Türkei starten wir mit großer Zuversicht ins Saisonfinale und wollen in allen drei Rennen eine starke Leistung abliefern“, sagte Teamchef Tommi Mäkinen. „In unserem ersten Jahr hatten wir keinen guten Auftritt bei der Rally GB, aber daraus haben wir unsere Lehren gezogen, ein paar Änderungen vorgenommen und im letzten Jahr eine richtig starke Leistung gezeigt. Die Straßen sind schnell und eben, das liegt uns. Rutschige Bedingungen machen die Sache natürlich schwieriger, aber unsere Fahrer freuen sich auf solche Herausforderungen und haben ein gutes Gefühl vor der Veranstaltung.“



Im letzten Jahr holten Jari-Matti Latvala und Esapekka Lappi zwei Podiumsplätze für das Toyota Gazoo Racing Team – das damals vierte Doppelpodium in Folge. Latvala kämpfte bis zum Ende um den Sieg und wurde Zweiter, Lappi belegte Platz drei. Ott Tänak musste am vorletzten Tag in Führung liegend nach einem Unfall aufgeben. In diesem Jahr reist der Este als Führender in der Fahrerwertung nach Wales. Drei Rennen vor Schluss beträgt der Vorsprung 17 Punkte. In der Herstellerwertung liegt Toyota mit 19 Punkten Rückstand weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze.

