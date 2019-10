Pressemitteilung BoxID: 770179 (Toyota Deutschland GmbH)

GTÜ-Mängelreport: Toyota überzeugt mit Langzeitqualität

Erste Plätze für Prius und Co.



Toyota Modelle insbesondere in den älteren Jahrgängen haltbarer als der Rest

Yaris, Verso und iQ fahren ausgezeichnete Platzierungen ein

Fünf Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet





Beim aktuellen Gebrauchtwagenreport der GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) überzeugt Toyota einmal mehr mit Langzeitqualität. Bei der Auswertung von fünf Millionen Hauptuntersuchungen erwiesen sich die Modelle des japanischen Automobilherstellers insbesondere in den älteren Jahrgängen als überdurchschnittlich mängelarm.



So sammelte der Prius/Prius Plus in der Kompaktklasse bei den Acht-/Neunjährigen und bei den über neunjährigen Fahrzeugen erste Plätze. Auch der Kompakt-Van Toyota Verso und der City-Floh Toyota iQ zeigen sich vor allem in höherem Alter als deutlich haltbarer als der Rest: Der iQ holte bei den Acht- und Neunjährigen und bei den über Neunjährigen jeweils Platz eins, der Verso einmal Platz eins und einmal den zweiten Rang. In den jüngeren Altersklassen belegt der Verso zudem den dritten, vierten und fünften Platz. Auch der Kleinwagen Toyota Yaris fährt in allen Jahrgängen ausgezeichnete Platzierungen ein: In den fünf Altersklassen belegt er dreimal Platz drei, einmal Platz vier und einmal Platz fünf.



Für die jährlich erscheinende Rangliste wertet die GTÜ das Abschneiden von rund 250 Pkw-Modellen bei der Hauptuntersuchung aus. Die Fahrzeuge werden nach Segmenten und Altersklassen miteinander verglichen. Entscheidend dabei ist die Qualität sicherheitsrelevanter Bauteile. Dadurch zeichnet der GTÜ-Mängelreport ein aussagekräftiges Bild zur Dauerhaltbarkeit und langfristigen Zuverlässigkeit der Fahrzeuge und liefert eine objektive Orientierungshilfe nicht nur für die Käufer von Gebrauchtwagen, sondern auch für Neuwageninteressenten.



Die detaillierten Ergebnisse sind im neuen GTÜ-Gebrauchtwagenreport 2020 nachzulesen, der in Zusammenarbeit mit der Auto Zeitung erscheint und ab sofort im Handel erhältlich ist.

