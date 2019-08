Pressemitteilung BoxID: 765157 (Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.V.)

Neues vom "Hohenloher Gartenparadies"

Schlossgarten Weikersheim ist "Garten des Jahres 2019/2020"

Im Rahmen der 16. Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg präsentierte das touristische Netzwerk „Hohenloher Gartenparadies“ beim jährlichen Treffen seine druckfrische Jahresbroschüre. Darin sind 28 blühende Sehenswürdigkeiten aus Hohenlohe und Umgebung vereint, die sich mit großen und stimmungsvollen Bildern darstellen. Die Broschüre lädt zur Reise durch die Parks und Gärten in Hohenlohe und seinem malerischen Umland ein. Endecken lassen sich dabei verwunschene Privatgärten, die sich perfekt mit einem Besuch bekannter Burg- und Schlossgärten verbinden lassen. Neu dabei ist der Stadtpark Dinkelsbühl. Die aus dem Mittelalter erhaltene mauerbewehrte, fränkische Altstadt kann komplett im Grünen umrundet werden. Ein besonderes Highlight beim Jahrestreffen des Gartennetzwerks ist die jährliche Auszeichnung des „Garten des Jahres“, welcher das Titelbild der neuen Broschüre ziert. In diesem Jahr wurde die Siegerurkunde vom vorjährigen „Garten des Jahres“-Gewinner Ullrich Schimmel (Stadt Öhringen) und dem Schimherrn des Netzwerks, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, bei der Eröffnung der Fürstlichen Gartentage feierlich überreicht. Der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Hörrmann, und die Schlossverwalterin des Schlosses Weikersheim, Monika Menth, freuen sich sich über den Titel, der eine stellvertretende Auszeichnung für alle grünen Sehenswürdigkeiten der Region Hohenlohe und Umgebung darstellt. Der Schlossgarten Weikersheim ziert nun für ein Jahr das Titelbild der Broschüre. Der barocke Lustgarten entspricht heute noch weitgehend seinem Bild Mitte des 18. Jahrhunderts. Besonderheiten sind sein prachtvoller Orangeriebau und seine über 70 Original-Skulpturen.



Ab sofort ist die Broschüre unter folgender Adresse erhältlich: Hohenloher Gartenparadies c/o Touristikgemeinschaft Hohenlohe, Allee 17, 74653 Künzelsau, Tel. 07940 18-206, info@hohenlohe.de, www.hohenloher-gartenparadies.de. Auf der Homepage sind alle teilnehmenden Gärten verzeichnet. Außerdem besteht die Möglichkeit sich die Broschüre online anzuschauen. Svenja Lipp, Ansprechpartnerin der Geschäftsstelle, verkündete beim Jahrestreffen, dass es auch einen Facebook-Auftritt gebe. Dadurch werde der Austausch unter den Mitgliedern, Projektpartnern und Gleichgesinnten gestärkt sowie die schönen Plätze der Park- und Gartenkunst erlebbarer. Weitere Informationen unter: facebook.com/gartenparadies.hohenlohe.

