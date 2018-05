Wein- und Musikfest 2018

Weine probieren – Musik genießen! Am Wochenende vom 11. bis 13. Mai findet in der Xantener Innenstadt das 15. Wein- und Musikfest statt. Acht Winzer bieten ihre Weine auf dem Marktplatz zum Verkauf an. Michael Larsen, Entertainer, Sänger und Moderator, präsentiert das bunte Bühnenprogramm. Der Eintritt ist frei.



Am Freitag öffnen die Stände der Winzer aus den Regionen Rheinhessen, Pfalz, Nahe und Mosel-Saar-Ruwer von 16.00 bis 24.00 Uhr. Um 19.00 Uhr eröffnet Bürgermeister Thomas Görtz offiziell das Programm, und anschließend ab 20.00 Uhr spielt das Concorde-Party-Trio auf. Die Combo um Vollblutmusiker Dennis Bongardtz sorgt garantiert für gute Stimmung.



Am Samstag sind die Weinstände von 15.00 bis 24.00 Uhr geöffnet. Für abwechslungsreiche Musik im Big Band Sound sorgt ab 16.00 Uhr Mr. Queens Big Band – die Band der Ehemaligen der Marienschule - unter der Leitung von Musiklehrer Stefan Menskes.



Um 17.30 Uhr geht es weiter mit dem Mixed Age Orchestra. Die altersgemischte Big Band aus Xanten präsentiert ein unterhaltsames Repertoire aus verschiedenen Genres wie Swing, Rock, Pop, Latin. Von 20.00 bis 24.00 Uhr spielen Sacker´s und Band auf. Ihr Repertoire umfasst deutsche und internationale Hits von gestern bis heute. Die vier Bandmitglieder blicken auf eine langjährige Bühnenerfahrung zurück und mit viel Freude an der Musik begeistern Markus und Volker Sackers, Lothar und Michael ihr Publikum.



Am Sonntag öffnet das Fest um 11.00 Uhr. Das Bühnenprogramm eröffnet um 11.45 Uhr der Fanfarenzug Grün-Weiss Xanten XBK, das mit seinem umfangreichen und vielfältigen Repertoire auch auf dem Wein- und Musikfest für passende Stimmung sorgt: Um 13.00 Uhr spielt das Akkordeonorchester Veen beschwingte Akkordeonmusik von Klassik bis Pop. Ab 15.30 Uhr folgt der Auftritt von Irena Möbus und den Rainbowkids. Irenas Anliegen ist seit langem, Kindern die Freude am Singen zu vermitteln, eine Freude, die man hören kann und weshalb die Kids beim Publikum so gut ankommen. Um 17.00 Uhr ist Entertainer Michael Larsen live zu hören. Er unternimmt eine stimmungsvolle Reise vom Schlagerland nach Las Vegas. Larsen beeindruckt durch Stimme, Bühnenpräsenz und seine gefühlvolle Art der Performance. Zum Ausklang des Weinfests gibt es ab 18.30 Uhr Musik aus der Konserve.



Veranstalter ist 2018 zum ersten Mal die Tourist Information Xanten. Sabine van der List freut sich über ein phantastisches langes Wochenende: „Dieses berauschende Fest, die spannende Zeitreise beim Siegfriedspektakel und der verkaufsoffene Sonntag bieten allen Besuchern eine großartige Aufenthaltsqualität.“

