KleinMontMartre 2018

KleinMontMartre ist ein Straßenfest der besonderen Art: Bunt, kreativ, pariserisch! Am letzten Wochenende der NRW-Sommerferien findet der Kunstmarkt in Xanten vom 25. bis 26. August 2018 an der Klever Straße und am Wehrgang am Mitteltor statt. Der Markt öffnet um 11.00 Uhr.



Viele Besucher schätzen besonders, dass sie am Samstag bis 22.00 Uhr über den Markt schlendern, der Musik lauschen und ein Gläschen Wein genießen können. Der Eintritt ist frei.



Die Atmosphäre mit viel Charme erinnert an den Stadtteil und Künstlerhügel Montmartre in Paris. Mehr als 50 Künstler zeigen und bieten ihre meist dekorativen Kunstwerke zum Verkauf an: Bilder, Graphiken, Fotografien, Skulpturen und kunsthandwerkliche Objekte.



Neben neuen Künstlern sind auch viele alte Bekannte dabei. Die Xantener Künstlerin Hanne Ness ist traditionsgemäß auf dem Kunstmarkt zu finden. Sie ist gerade erst mit ihren Bildern zurück aus Wien und Osnabrück. Gerade weil sie oft regional bis international unterwegs ist, freut sie sich auf KleinMontMartre: „Das ist ein Heimspiel mit vielen Fans, die ich gerne an meinem Stand begrüße.“ Ihrem großen Thema Frauen in allen Facetten ist sie seit langem treu. Bei KleinMontMartre wird sie aktuelle Bilder in verschiedenen Formaten präsentieren.



Zur Kunst gibt es viel Musik. Am Samstag bevölkern Straßenkünstler die Klever Straße. Um 15.00 präsentiert Lutz Strenger „chansons et musettes à l´accordéon“. Um 20.00 Uhr steigt das Konzert mit Rachel Montiel, die von Matthieu Pallas auf dem Akkordeon begleitet wird. Am Sonntag unterhält Lothar Meunier von 11.00 bis 15.00 Uhr die Besucher mit handgemachter französischer Akkordeonmusik. Zum Abschluss des Festes gibt es um 16.00 Uhr mit der Formation „Back on Friday“ feinsten Jazz vom Niederrhein.

