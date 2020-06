Pressemitteilung BoxID: 804514 (Tourist-Information Ferienland Cochem)

Neue Ideen für den (Mosel-) Urlaub - Ideen-Navi durchs Themenland

Entschleunigung und Erlebnis sind kein Widerspruch. Eine neue Karte des Ferienlands Cochem hilft bei beidem – und zwar gleichzeitig.

Wer ins Ferienland Cochem reist, wird auf Anhieb von der Majestät der imposanten Reichsburg in den Bann gezogen. Welch facettenreiche Palette von Freizeitmöglichkeiten sich rundum darbietet, erschliesst nun eine regionale Übersichtskarte, in der kompakt alle Themenwege mit Kilometerangaben eingezeichnet sind. Sie umfasst 23 Orte, von Bremm im Südwesten bis Moselkern im Nordosten. Hinweise auf weiterführende Internetlinks, zusätzliche Karten und Infos erleichtern die Vorbereitung, beispielsweise zu Dauer und Schwierigkeitsgrad der Touren, die von kinderwagenfreundlich bis gebirgig reichen.

Das wohl wichtigste Auswahlkriterium ist aber das Thema. Naturliebhabern etwa bietet der Buchsbaumpfad bei Müden, oder der Kulturweg Dortebachtal bei Klotten vieles zum Entdecken. Der Erlebnisweg Tal der wilden Endert ist im Jahr 2019 sogar zum schönsten Wanderweg Deutschlands gewählt worden.

Apropos Kultur: Viele Völker haben die Region geprägt. Mehr als 3.000 Jahre alte Relikte findet man auf dem Archäologischen Wanderweg bei Bruttig-Fankel. Ein grosses Oppidum der keltischen Treverer beherrschte einst den Martberg bei Treis-Karden, erreichbar über den Lenus-Mars-Weg. Wer sich für die Römer interessiert, wird auf dem Rundgang zu den antiken Gräbern bei Nehren oder zur gallo-römischen Tempelanlage auf Europas steilstem Weinberg, dem Calmont, fündig.

Fraglos die Qual der Wahl haben Mittelalterfans. Ein Muss ist der Premiumweg Ritterrunde. Seine Hauptattraktionen: die Reichsburg im quirligen Cochem sowie die einsam-romantische Waldruine Winneburg. Die weltbekannte Burg Eltz erreicht man über den Fernwanderweg Moselsteig oder den Buchsbaumpfad.

Beileibe nicht nur für Dachdecker interessant ist der Schiefergrubenweg bei Lütz, der über den Bergbau um das Jahr 1900 informiert. Doch es gibt noch weitere Themen, die man spontan nicht mit der Mosel verbinden würde, so auf dem Kulturweg Skulpturenpark in Senheim-Senhals oder ebenda auf dem Literatenweg. Eine Wanderung zum Mesenicher „Steinreichskäpp“ setzt mit gemeisselten Figuren humorvolle Akzente, informiert aber auch über geologische Eigenheiten der Region.

Herausgegeben wurde die Wegekarte im Format DIN A 3, gefaltet auf DIN A 4. Sie ist online verfügbar unter www.ferienland-cochem.de, aber auch als Druckerzeugnis – für all jene die in ihrer Freizeit auch mal auf das Smartphone verzichten möchten.

