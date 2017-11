Adventszauber am See

Bereits zum sechsten Mal führt der Unternehmerverein frischerwind.pro mit regionalen Anbietern und Sponsoren einen zauberhaften Weihnachtsmarkt am Scharmützelsee durch, den »Adventszauber«. In festlich illuminierter Kulisse, mit einem niveauvollen und familiären Rahmenprogramm berühren wir die Menschen und öffnen die Herzen für die Schönheit des Kurortes.



Der »Adventszauber« überzeugt besonders durch die Auswahl der regionalen gastronomischen Angebote und kunsthandwerklichen Händlern.



Der Besuch des »Scharmützlis« in der blauen Stunde, bepackt mit einem Sack voller Geschenke, ist ein weiterer Höhepunkt an diesem Wochenende.



In diesem Jahr gibt es statt des Tipis ein großes Zelt vom Hotel Esplanade Resort & Spa. Ganz im Sinne der »Kochkunst« vereint die Küchenmannschaft dort gutes Handwerk mit frischen Zutaten zu einem kulinarischen Höhepunkt. Seien Sie gespannt. Außerdem gibt es dieses Jahr Tassen und keine Plastik an allen Gastrohütten.



Der Scharmützli und seine Freunde haben sich in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Es gibt für alle großen und kleinen Künstler ein Ausmalbuch mit den schönsten Motiven aus den Scharmützlibüchern. Dank freundlicher Unterstützung der Sparkasse Oder-Spree konnte diese Idee umgesetzt werden. Neben den Büchern gibt es eine limitierte Auflage von Frühstücksunterlagen, Magneten und Postkarten. Die beliebten Scharmützligeschichten sind ebenfalls an der Bude des Vereins (neben der Bühne) erhältlich.



Von der Resonanz im letzten Jahr überwältigt und vom Sinn immer noch überzeugt, Geld für eine gute Sache zu sammeln, gibt es wieder eine Tombola. Machen Sie mit und ziehen Sie mit etwas Glück einen der begehrten Preise von Unternehmen der Scharmützelseeregion.



Die Hälfte der Einnahmen aus den Losverkäufen wird am Sonntag auf der Bühne an die Saarower Grundschule übergeben. Das Geld ist für den Märkischen Garten, den Schulgarten der Schule, bestimmt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Tourismusverein Scharmützelsee e.V.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren