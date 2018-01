In der Vinothek der Wilhelm Kern GmbH, Wilhelm-Maybach Straße 25 in Kernen findet vom 26. Januar bis 20. Februar 2018 eine Kunstausstellung mit dem Titel „Situational“ von Silja Lenz statt. Die Künstlerin, Jahrgang 1994, wurde in Kernen-Rommelshausen geboren und ist seit 2016 Studentin an der Kunstakademie Stuttgart.



Die Ausstellung wird am Freitag, 26. Januar 2018 um 19.00 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Weinsalon“ mit einer Vernissage eröffnet. Am E-Piano zu hören ist Stephan Lenz mit Improvisation zum Kunstwerk „Two rabbits in the car just before accident“.



Die Öffnungszeiten der Vinothek und somit der Ausstellung sind: Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 8.00 bis 14.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

