Pressemitteilung BoxID: 782051 (Tourismusverein Remstal-Route e.V.)

Natur.Kultur.Wein. - Unendlich erleben.

Wandern, Radfahren, Bienenroute, Remstal Sommer und noch viel mehr: Remstal Tourismus stellt seine neuen Prospekte derzeit auf der Tourismus-Messe CMT in Stuttgart vor

Zahlreiche Veranstaltungshighlights wie der Remstal Sommer, abwechslungsreiche Rad- und Wanderwege, Deutschlands erste Bienenroute, leckere gastronomische Aktionen, preisgekrönte Weine und noch viel mehr hat das Remstal auch im neuen Jahr zu bieten. Einen Vorgeschmack darauf geben die Broschüren des Remstal Tourismus, die nun druckfrisch zur CMT erschienen sind. Noch bis Sonntag, 19. Januar, ist der Tourismusverein mit seinen Partnern auf der Tourismus-Messe in Stuttgart vertreten (Halle 6, Stand 6E50). Selbstverständlich sind die neuen Broschüren auch in der Tourist-Info am Endersbacher Bahnhof oder per Bestellformular unter www.remstal.info erhältlich.



Remstal Sommer

Auch nach der Remstal Gartenschau 2019 wird es im Remstal nicht langweilig. Unter dem Titel „Remstal Sommer“ können sich Einheimische und Besucher von Mai bis September 2020 auf über 100 Events in den Städten und Gemeinden des Remstals freuen. Auch die interkommunalen Highlights „Remstal Wanderung“, „Remstal Museumsnacht“, „Nacht der Kirchen“ und „Das Remstal singt“ sollen wieder stattfinden. Für die Tourismus-Messe CMT wurde ein erster Flyer erstellt, der einen kleinen Vorgeschmack auf den „Remstal Sommer“ gibt.



Remstal-Radweg

Der 2019 umgestaltete Remstal-Radweg, wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als Qualitätsradroute mit 4 Sternen ausgezeichnet. Pünktlich zur CMT wurde die dazugehörige Broschüre nochmals aktualisiert. In dieser sind die Beschreibungen der einzelnen Etappen des Remstal-Radwegs sowie Kartenschausschnitte im Maßstab 1:50.000 zu finden. Außerdem werden sechs Rundtouren im Remstal wie z.B. die Korber-Kopf-Route oder die Staufer-Schleife dargestellt.



Wandern im Remstal & RemstalWeg

Die Broschüre „Wandern im Remstal“ stellt die sechs Qualitätswanderwege der Region, die so genannten „Remstal Wanderschätze“, sowie jeweils zwei Rundtouren in den 16 Gartenschau-Kommunen vor. Die Neuauflage der Broschüre wurde nun ergänzt mit Wanderwegen in den vier weiteren Mitgliedskommunen des Tourismusvereins: Aichwald, Schwaikheim, Waldstetten und Winnenden.

Der RemstalWeg verläuft auf rund 215 km beidseitig der Rems von der Quelle bis zur Mündung. Detaillierte Infos zu diesem Fernwanderweg bietet die gleichnamige Broschüre, die ebenfalls überarbeitet wurde.



Wandern auf der Remstal-Bienenroute

Im vergangenen Jahr wurden im Remstal über 200 bienenfreundliche Blühflächen angelegt, dokumentiert und beschildert – so entstand die erste Bienenroute Deutschlands. Um den Bienen weiterhin ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot zu bieten und uns Menschen dieses wichtige und spannende Thema näherzubringen, soll das Projekt auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Erste Informationen gibt der neue Flyer „Wandern auf der Remstal-Bienenroute“, der zusammen mit dem Imkerverein Waiblingen u.U. entstanden ist. Übrigens … am 16. Januar werden die Imker zusammen mit dem Remstal-Maskottchen, der Biene REMSI, die Bienenroute auf der CMT vorstellen.



Remstaler Küchenschätze

Vom 20. Februar bis 22. März 2020 wird die Aktion „Remstaler Küchenschätze“ wiederbelebt. 16 Gastronomen des Tourismusvereins kredenzen hierfür traditionelle schwäbische Gerichte nach Großmutters Rezept zum einheitlichen Preis von 15,- Euro. Wer die Rezepte zuhause nachkochen möchte, kann ein Rezeptheft für 3,- Euro erwerben oder dieses gratis nach drei „abgestempelten“ Restaurantbesuchen in der Tourist-Info im Endersbacher Bahnhof abholen.



Remstal Magazin & Veranstaltungskalender für das 1. Halbjahr 2020

Kurz vor den Weihnachtsferien ist bereits die inzwischen 24. Ausgabe des beliebten Remstal Magazins erschienen. In neuem Design wird auch diesmal wieder über allerlei interessante Veranstaltungen und Geschichten aus dem Remstal sowie seinen Städten und Gemeinden berichtet. Wie gewohnt dient das Remstal Magazin auch als Gastgeberverzeichnis mit Übernachtungsbetrieben, Restaurants, Weingütern und sonstigen touristischen Anbietern.

Ebenfalls bereits erhältlich ist der neue Remstal Veranstaltungskalender für das 1. Halbjahr 2020, der über 200 verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Theater, Feste, Führungen, usw. sowie die Öffnungszeiten der Besenwirtschaften auf ca. 70 Seiten übersichtlich präsentiert.



24. Weintreff – Die Besten aus dem Remstal

Ebenfalls nicht fehlen, darf der Flyer zum „24. Weintreff – Die Besten aus dem Remstal“, der am 1. und 2. Februar 2020 wieder in der Alten Kelter Fellbach stattfindet. Am Stand des Remstal Tourismus auf der CMT werden übrigens Tagestickets für die große Weinverkostung mit über 50 Weinerzeugern aus der Region Stuttgart-Remstal verlost.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (