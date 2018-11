23. Weintreff - Die Besten aus dem Remstal

26.11.18

Der alljährliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Tourismusvereins Remstal-Route e.V. ist der Weintreff in der Alten Kelter Fellbach. Wie gewohnt, präsentieren auch am Wochenende des 2. und 3. Februar 2019 über 50 Weingüter und Genossenschaften aus der Region Remstal-Stuttgart mehr als 300 Weine. An einem Sekttisch lernen die Besucher zudem die prickelnden Erzeugnisse der Remstaler Weinmacher kennen. Im zweistündigen Rhythmus erleichtern kommentierte Weinproben mit Weinexperte Dirk Würtz den Überblick.



Der 23. Weintreff findet am Samstag, 2. Februar und Sonntag, 3. Februar 2019, jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Im Vorverkauf kostet die Tageskarte 23,- Euro (Tageskasse 25,- Euro), die Wochenendkarte 31,- Euro (Tageskasse 33,- Euro). Im Eintrittspreis enthalten sind die Verkostung der Weine, eine detaillierte Verkostungskarte, ein Stielglas, Mineralwasser und Brot sowie die Teilnahme an den kommentierten Weinproben. Außerdem beinhaltet die Eintrittskarte einen Gutschein für einen Weineinkauf im Wert von 10 Euro (bis 4. März 2019 einlösbar ab 50,- Euro Einkaufswert).



Die Eintrittskarten sind ab 30. November 2018 erhältlich beim Tourismusverein Remstal-Route, bei den Rathäusern bzw. Tourist-Infos im Remstal und Stuttgart sowie den teilnehmenden Weingütern. Neu ist der Vorverkauf über das Ticketportal Easyticket, Tel. 0711 / 2 555 555, www.easyticket.de, sowie an allen Easyticket-Vorverkaufsstellen.

