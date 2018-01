Von der Piste auf die Leinwand Kostenlose Kameratests in St. Anton am Arlberg

Ob auf Brusthöhe, als verlängerter Arm oder am Skihelm montiert: In St. Anton am Arlberg/Österreich statten sich Wintersportler zwischen 28. Januar und 1. April 2018 wieder kostenlos mit den neuesten Kameramodellen aus und halten ihren Skitag filmisch fest. Die aufgenommenen Sequenzen schneiden die Profis vom MountainMediaCenter dann zum persönlichen Erinnerungsvideo samt Soundtrack zusammen, das im Anschluss zum Download sowie auf YouTube bereitsteht. Auch der tagesaktuelle „Sun & Snow Report“ der Tiroler Urlaubsregion verwendet die rund einminütigen Clips, die kreativsten schaffen es gar ins Fernsehen. Wer sein Werk beim Mountain Video Award einreicht, kann eine Kamera oder zwei Tage Sonnenskilauf in St. Anton am Arlberg gewinnen. Alle Infos und Filme unter www.mountainmediacenter.com



Neue Location, bewährtes Modell



Nach der erfolgreichen Premiere 2016/17 öffnet das MountainMediaCenter nun mitten im Zentrum von St. Anton am Arlberg (Dorfstraße 10, direkt vor dem Tourismusbüro). Von 28. Januar bis 1. April 2018 holen sich Urlauber dort täglich zwischen 15 und 19 Uhr Kameras (nach Verfügbarkeit) sowie Tipps und Tricks von den Medienprofis. Ferner stehen Gratis-Workshops zu Themen wie Videoschnitt oder dem sicheren Umgang mit Drohnen auf dem Programm.



Weitere Auskünfte im Informationsbüro St. Anton am Arlberg unter +43 5446 2269-0 oder www.stantonamarlberg.com



Mit der Eröffnung der neuen Flexenbahn sind seit Dezember 2016 alle Skiorte am Arlberg verbunden – zum größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs mit insgesamt 305 Kilometer markierten Ski-Abfahrten, 88 Liften und Bahnen. Die Arlberg-Arena erstreckt sich nun von St. Anton in Tirol über Lech und Zürs bis nach Warth und Schröcken in Vorarlberg. Als einer der renommiertesten Wintersportorte weltweit gilt St. Anton als Treffpunkt für Skibegeisterte aus mehr als 50 Nationen. Langlaufen, Rodeln oder eine Tour auf Tirols einzigem Winterklettersteig gehören ebenso dazu wie teils schon legendäre Events und die mehrfach ausgezeichnete Tiroler Küche. Das österreichische Feriendorf ist außerdem Mitglied von „Best of the Alps“, dem Zusammenschluss von zwölf Top-Orten der Alpen. Das Wellnesscenter ARLBERG-well.com und das multifunktionale Sportzentrum arl.rock machen St. Anton am Arlberg zu einer wetterunabhängigen Feriendestination, die ebenso als Kongressort international anerkannt ist.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren