Vom Ammersee ins Land der 1000 Seen

07.02.19

Mit dem Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. begrüßt Angelika Hermann-Meier PR einen neuen Destinationskunden. Die auf Tourismus, Hotellerie, Gourmet und Lifestyle spezialisierte Agentur in Diessen am Ammersee übernimmt ab sofort die deutsche Presse- und Marketingarbeit für das Land der 1000 Seen. Alle Infos auf einen Blick im Kundenportal unter www.hermann-meier.de



Die Mecklenburgische Seenplatte bildet mit 1.117 natürlichen Gewässern das größte geschlossene Seengebiet Europas. Die Region liegt im Nordosten Deutschlands zwischen Ostsee und Berlin. Vor allem zu Wasser ist für Entdecker demnach einiges geboten – von Kanutouren bis Urlaub auf dem Hausboot, das ohne Bootsführerschein gemietet werden kann. Getreu dem Motto „Echte Natur“ steht für Wanderer, Pilger und Radfahrer ganzjährig ein umfassendes Wegenetz zur Verfügung, aktive Familien erkunden die sechs weitläufigen Naturparks. Seit 2011 tragen die „Alten Buchenwälder“ des Müritz-Nationalparks gar den Status UNESCO-Weltnaturerbe. Mobil auch ohne Auto sind Urlauber dank der Gästekarte „MÜRITZ rundum“, ausgezeichnet mit dem „Fahrtziel Natur Award 2018“. Nicht nur in kühleren Monaten lockt die kulturelle und kulinarische Vielfalt der zahlreichen Guts- und Herrenhäuser Genießer ins Land der 1000 Seen. www.mecklenburgische-seenplatte.de

