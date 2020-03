Pressemitteilung BoxID: 792520 (Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.)

Wildpark-MV lädt in virtuelle Kreativecke ein

Unter www.wildpark-mv.de/kreativecke hat der Wildpark-MV in Güstrow zahlreiche Angebote bereitgestellt, um Familien die Zeit bis zur Wiedereröffnung etwas angenehmer zu gestalten. So werden dort unter anderem Malvorlagen, Kreuzworträtsel mit Fragen zur heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie Briefpapiere in verschiedenen Designs präsentiert. Wer zum Zeitvertreib gern auf Gesellschaftsspiele zurückgreift, findet auf der Seite zudem Vorlagen für ein Wildpark-Würfelspiel sowie für ein 24-teiliges Memory. Alle Angebote der virtuellen Kreativecke stehen kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung. Darüber hinaus können Interessierte mithilfe der im Wildpark installierten Webcams jederzeit einen Blick in die Gehege der Bewohner werfen. Diese sind unter www.wildpark-mv.de zu finden.



Weitere Informationen: www.wildpark-mv.de

