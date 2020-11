Das erste Adventswochenende ist bereits vergangen und die Frage nach den passenden Weihnachtsgeschenken wird dringender. Bevor in letzter Minute die großen Online-Plattformen „geplündert“ werden, sollten sich Suchende regional umschauen. Gerade im Fläming bieten Produzenten, Gastronomen, Handwerksbetriebe und kleine, feine Manufakturen hochwertige Produkte, die leicht abgeholt oder nach Hause geliefert werden können. Für das passende Geschenk muss niemand in die Ferne schweifen. Das Gute liegt zum (Zu)Greifen nah.



Gans einfach: der traditionelle Weihnachtsschmaus für Zuhause



Wem die Gedanken an das aufwendige Kochen während der Weihnachtsfeiertage schon jetzt die Schweißperlen auf die Stirn treiben, der sollte das Angebot des Landhauses Alte Schmiede ins Auge fassen. Das Lühnsdorfer Restaurant bietet zubereitete Gänse und andere Köstlichkeiten im Dezember zum Abholen an. Das Team um Küchenchef Dirk Krause bereitet einzelne Portionen oder eine komplette Gans mit Sauce, Klößen, Rot- und Grünkohl für 4 Personen zu. Die einzelnen Komponenten müssen am Tag der Bescherung nur noch erhitzt werden. Im Preis von 90,- Euro ist eine Flasche Rotwein inkludiert. Alle Infos und das aktuelle Feinschmeckerangebot gibt es unter www.landhausalteschmiede.de.



Gemeinsame Zeit schenken: Ja, ich grill!



Eine geschmackvolle Geschenkidee, die richtig Feuer in den Alltag von Freunden und Familie bringt: ein Grillkurs mit dem Gutwald. Chefkoch Daniel Glinga-Gutwald und sein Team laden auf den Landgasthof Jüterbog ein oder fahren zu ihren Kursteilnehmern nach Hause, um ihnen mit einer ordentlichen Portion Hintergrundwissen das Grillen beizubringen. „Die Grundlage für ein gelungenes Grill-Menü sind frische Produkte, die wir direkt aus der Region beziehen“, sagt der Chefkoch. Je nach Kundenwunsch gibt es den Grillkurs in einer vegetarischen Variante. Individuelle Koch- und Räucherkurse sind ebenfalls buchbar. Die Kurse gibt es ab 89 Euro mit persönlichem Zertifikat. Beratung und Gutscheinbestellung sind per Mail an griller@dergutwald.de oder telefonisch unter 03372-44380 möglich.



Eine kleine Auszeit schenken



Trotz oder gerade wegen der aktuellen Einschränkungen ist das Träumen an eine „Zeit danach“ unbedingt erlaubt. Eine besondere Auszeit bietet das Schloss Stülpe, mitten im Baruther Urstromtal. Hier dürfen sich Gäste in die Rolle der Schlossherren hineinversetzen. Zu Weihnachten hat sich das Team rund um Barbara Rupilius etwas Besonderes einfallen lassen: „Wir versenden unsere Übernachtungsgutscheine mit einem Gläschen hausgemachten Fruchtaufstrich. Das sieht toll aus und gibt einen guten Vorgeschmack auf die kleine Auszeit auf Schloss Stülpe“, sagt die Betreiberin. Der Gutschein kann unter der Telefonnummer 033733-60937 oder per Mail an info@schloss-stuelpe.de bestellt werden. Er enthält neben der gewünschten Anzahl an Übernachtung im Appartement und dem täglichen Bio-Brunch mit regionalen Produkten auch eine Führung über die gesamte Schlossanlage, Leihfahrräder und die Saunanutzung.



Aussicht auf ein persönliches Verwöhnprogramm bieten die Geschenkideen der SteinTherme Bad Belzig. Über den Online-Shop können verschiedene Soleprodukte oder Gutscheine bestellt werden. Mit etwas Geduld lassen sich letztere bald wieder für Wellness-Anwendungen in der SteinTheme einlösen. Alle Infos und die Produktauswahl gibt es unter www.steintherme.de. Die exklusive Soleseife aus der Bad Belziger Therme kommt übrigens aus der Seifenmanufaktur von Gabi Sußdorf. Weitere handgemachte Seifen und Kosmetikprodukte können am 5. und 6. Dezember begutachtet und gekauft werden, wenn Gabi Sußdorf jeweils von 12 bis 17 Uhr ihre Türen in Jeber-Bergfrieden öffnet. Eine Voranmeldung ist dringend erforderlich und kann unter der Telefonnummer 034907-307647 oder per Mail an info@GabiS-Seifenmanufaktur.de erfolgen. Einblicke in das Sortiment gibt es unter www.gabis-seifenmanufaktur.de



Wenn Handwerk und Kreativität miteinander verschmelzen



Diese spezielle Geschenkidee aus Glashütte passt wahrscheinlich nicht unter den Weihnachtsbaum, dafür aber hervorragend in den Garten: die Baruther Kreuzbank. Erfinder und Erbauer Wilken Straatmann hat bereits für die Ausflügler entlang der Baruther Linie vier Exemplare dieser besonderen Sitzgelegenheit gebaut. Individuelle Kundenwünsche sind dabei grundsätzlich kein Problem. "Wer sich bestimmte Gravuren oder Verzierungen wünscht, der kann mir das gern mitteilen", so Straatmann. Er selbst hat natürlich eine Kreuzbank im Garten. Auf einem Streifzug durch das Museumsdorf Baruther Glashütte könnte man sie vielleicht entdecken, auf jeden Fall aber unter www.barutherlinie.de.



Nicht nur deshalb lohnt sich ein vorweihnachtlicher Bummel durch die ehemalige Glasmachersiedlung. Der geschmückte Ort hat sich in einen großen Adventskalender verwandelt. Täglich leuchtet ein weiteres Fenster und erfreut die Gäste mit kleinen Überraschungen. Im Dezember sind donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr die kleinen Geschäfte geöffnet. Das Glasstudio bietet beispielsweise Produkte der ortsansässigen Glasbläser. Die manuelle Herstellung von mundgeblasenem Hohl- und Flachglas ist als immaterielles Kulturerbe anerkannt. In der Baruther Glasmanufaktur, direkt im Museum, entstehen nicht nur Alltagsgegenstände, sondern moderne Zeitzeugen eines jahrtausendealten Handwerks. Wer in diesem Jahr lieber auf den Einkaufbummel verzichten möchte, kann im neuen Online-Shop auf www.manufakturglas.de virtuell zugreifen und den Kulturbetrieb damit unterstützen. Beinahe 100 handgemachte Artikel stehen zur Auswahl.



Mit diesen Geschenkideen kann doch eigentlich nichts schiefgehen unter dem geschmückten Nadelbäumchen. Nicht nur Freunden und Familie kann man damit die besinnliche Zeit versüßen. Auch die regionalen Anbieter freuen sich über den Zulauf.



Daten und Fakten zum Kreativnetzwerk:

Das Kreativnetzwerk FlämingSchmiede basiert auf den Erfahrungen aus dem deutschlandweit ersten Crowdfunding-Wettbewerb „FlämingSchmiede“, der 2018 mit dem 3. Platz des Deutschen Tourismuspreises ausgezeichnet wurde und neue kreativtouristische Produkte für die Reiseregion Fläming hervorgebracht hat. Kernaufgaben und Ziele der Netzwerkarbeit sind die Förderung einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit, die Entwicklung neuer und innovativer Kreativprodukte sowie die professionelle Beratung und Unterstützung aller Netzwerkmitglieder. Das Netzwerk ist stets offen für neue Mitglieder und richtet sich an Unternehmen, Initiativen und Kommunen, die Produkte oder Angebote mit kreativtouristischem Bezug im Fläming anbieten oder dies zukünftig planen.



Weitere Informationen rund um das Kreativnetzwerk FlämingSchmiede gibt es unter www.flaemingschmiede.de

