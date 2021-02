Im Saarland erzählen viele Sehenswürdigkeiten über die Menschheits-, Natur- und Kulturgeschichte der Region bis hin zum heutigen Tag. Etliche dieser Ausflugsziele befinden sich in freier Natur und können bestens zu Fuß oder mit dem Rad erkundet werden. Auf den Spuren der Römer und Kelten, der reichen Industriekultur bis hin zur wechselvollen Historie der mal französischen, mal deutschen Staatszugehörigkeit gibt es im Saarland einiges zu entdecken. Die Tourismus Zentrale Saarland hat auf ihrer Website verschiedene Open-Air-Ausflugsziele zusammengefasst. Thematisch passende Beiträge im Reiseblog.saarland runden das Angebot ab.



Das Bergbauerbe in der Natur



Rostige Riesen und Relikte des Bergbaus findet man in nahezu jedem Winkel des Bundeslandes. Das Saarland zählte zu den bedeutendsten Steinkohlerevieren in Europa. Diese Industriegeschichte hat in der Landschaft Spuren hinterlassen, die zum Teil mehr oder weniger von der Natur zurückerobert wurden. Als eine Art Freiluftmuseum zeugen die alten Halden und Gruben als kulturell wertvolle und historische Landmarken von der Zeit des Bergbaus. Verschiedene Themenwanderwege führen durch die Welt der saarländischen Kumpel.



Auf den Spuren alter Völker



Besonders die Kelten und Römer ließen sich gerne im Saarland nieder, die Zeugen ihrer Baukunst sind noch heute zu bewundern. Der keltische Ringwall in Otzenhausen ist sicherlich eines der markantesten Denkmäler unter freiem Himmel. Einen großen Einfluss hatten Kelten und Römer aber auch auf die Genusskultur des Saarlandes. Daher verdankt die Region ihnen nicht nur den Einzug der Mispel und diverser Weinsorten, sondern auch den Viez, dem sogar eine touristische Route gewidmet wurde. An der „Viezstraße“, die von Saarlouis über Merzig bis nach Trier führt und die Geschichte des römischen Apfelweins aufgreift, liegt beispielsweise auch der Wehinger Viezpfad. Der 14 Kilometer lange Premiumwanderweg führt über die Höhen des Saargaus und durch alte Streuobstwiesen, deren Apfelerträge damals wie heute auch zu Viez verarbeitet werden.



Neben den Völkern der Antike erhält die kulturelle Ästhetik mit den Fürsten des Barock Einzug ins Saarland. Deren Wirkungsstätten verteilen sich über den Südosten des Bundeslandes.



Wer auf den historischen Open-Air-Spuren im Saarland wandeln möchte, kann sich auf der Landingpage "Saargeschichte Open Air" der Tourismus Zentrale inspirieren lassen:



