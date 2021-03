Total et Microsoft ont annoncé aujourd’hui s’être engagés à collaborer en tant que partenaires stratégiques afin de faire avancer la transformation digitale et de promouvoir la transition vers la neutralité carbone.



Le développement dynamique de Microsoft et de Total dans leurs domaines d’expertise respectifs, et leur histoire riche en matière d’innovation leur offrent de nombreuses opportunités concrètes de collaboration sur un horizon pluriannuel.



• La présence mondiale de Total et sa connaissance du marché vont permettre de soutenir les objectifs de Microsoft en matière de développement durable – notamment ses objectifs en termes d’énergies renouvelables à horizon 2025 – et de contribuer aux efforts d’efficacité énergétique et de réduction de l’empreinte carbone de ses data centers.



• Total valorisera davantage les plateformes de Microsoft. Total a décidé d’accélérer sa transformation numérique et d’utiliser la puissance d’Azure dans les projets de transformation digitale ainsi que pour sa Digital Factory. Total élargira et enrichira son environnement de travail existant reposant sur Microsoft Office 365 qui fournira des solutions de collaboration et de productivité à ses employés et ses opérations. Total explorera par ailleurs la valeur de la Power Platform pour automatiser ses procédures, réduire ses coûts et faciliter l’accès aux données à ses développeurs.



• Explorer et co-innover dans des domaines de collaboration touchant au développement durable et faire avancer la transformation digitale et les solutions d’IA pour accélérer la transition vers une économie à zéro émissions nettes, par exemple par le déploiement de technologies bas carbone ou de captage du CO2.



Conformément à ses objectifs de développement durable, Microsoft vise à éliminer sa dépendance au diesel d’ici à 2030. Total, via sa filiale Saft, va soutenir Microsoft dans l'élaboration d'une feuille de route à long terme pour supprimer le diesel de ses opérations, en commençant par évaluer la pertinence de diverses technologies de Total au sein du portefeuille de Microsoft en matière d'énergie de secours sur site, notamment :



• Remplacement des groupes électrogènes diesel : Microsoft considère les batteries à grande échelle comme un élément-clé dans sa démarche d’élimination de la dépendance au diesel, utilisé dans les groupes électrogènes assurant l’alimentation de secours de ses data centers. Microsoft et Total ont instauré un partenariat pour évaluer la faisabilité à long terme du déploiement de batteries à haut rendement dans l’alimentation de secours des infrastructures critiques. Cette étude est réalisée avec l'aide de Saft, un leader mondial des batteries de secours.



• Les batteries d’alimentation sans coupure (UPS), qui jouent un rôle de premier plan au sein de l’infrastructure des data centers de Microsoft. Les batteries Saft apporteront des valeurs supplémentaires pour aider Microsoft à affiner ses spécifications auprès de ses fournisseurs de systèmes UPS et, à terme, à atteindre ses objectifs de développement durable. Ces valeurs sont les suivantes : économies d'énergie, sécurité accrue, faible teneur en cobalt et système de surveillance auto-alimenté pour assurer une disponibilité optimale du système.



Microsoft s’est engagé officiellement à utiliser 100 % d’énergies renouvelables d’ici à 2025. L’ambition de Total est d’atteindre 35 GW de capacité de production renouvelable sur la même période, puis près de 100 GW en 2030. Total aidera Microsoft à garantir l’utilisation d’énergies renouvelables par le biais de contrats d’achat d’électricité (PPA). Un premier PPA de 47 MW a été conclu pour les activités de Microsoft en Espagne.



Microsoft et Total travaillent également en partenariat sur des technologies émergentes essentielles à une trajectoire de neutralité carbone, et sur les solutions numériques susceptibles d’accélérer leur adoption.



« Le développement rapide de Total et de Microsoft dans leurs domaines d’expertise offre de nombreuses opportunités pour les deux groupes, aux avant-postes de la lutte contre le changement climatique » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Nous sommes engagés à apporter notre expertise en fournissant de l'électricité verte pour soutenir Microsoft dans la réalisation de ses objectifs de développement durable, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur les solutions cloud et IA de Microsoft pour accélérer notre transformation digitale. C’est essentiel pour accompagner la transition vers un monde neutre en carbone »



« Nous avons une formidable opportunité d’utiliser les progrès de la technologie numérique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre » a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft. « Notre partenariat stratégique avec Total mettra à profit la puissance considérable des plateformes de cloud computing de Microsoft, pour accélérer la transition de Total vers les nouvelles énergies et pour atteindre les objectifs en termes de développement durable »



Total, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de Total était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. Total entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.



À propos de Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du développement à la production, et de la personnalisation à la fourniture de services. Depuis maintenant 100 ans, Saft fournit à ses clients des batteries d’une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de l’industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de Total.



