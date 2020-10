Landwirte aufgepasst! Heute geht’s rund auf den Feldern und Höfen! Toplitz Productions veröffentlicht ein gratis Update sowie zwei wunderbare DLCs zur einzigartigen Landwirtschafts Simulation „Farmer’s Dynasty“.



DLC 1: Die Farmer's Dynasty - Maschinen-Kollektion



Mit der neuen Farmer's Dynasty Maschinen-Kollektion können Sie Ihren Gerätepark erweitern und die Sammlung an Nutzfahrzeugen vergrößern. Diese werden Ihre Arbeit leichter und angenehmer machen und Sie von Aufwand befreien. Sie werden mehr Zeit für Geselligkeit und die spaßigen Dinge des Lebens haben!



NEUE MASCHINEN:



Gecko Strong 09: ein leistungsstarker und wendiger Traktor, der Sie auf dem Feld mit mehr Leistung versorgt.

Fliegl DK 110-88: ein praktischer Anhänger, den Sie leicht mit anderen Anhängern kuppeln können.

Borne Special 281: ein echter Traktoren-Klassiker, der das pure Retro-Feeling auf die Farm bringt.

Krampe Big Body 900: ein gigantischer Anhänger mit einem Fassungsvermögen von 28 Tonnen, der Ihre Lieferfahrten einfacher und bequemer macht.

Amazone D9 6000: die größte Sämaschine im ganzen Spiel. Sie macht die Bepflanzung Ihrer Felder zum Kinderspiel.



DLC 2: Farmer’s Dynasty - Potatoes & Beets DLC



Kartoffeln und Rüben – pflanzen und kultivieren Sie neue Feldfrüchte, nutzen Sie alle neuen Maschinen und verkaufen Sie Ihre neuen Produkte auf dem neuen Bauernmarkt!



NEUE MASCHINEN:



Kartoffelsetzmaschine (hilft beim Setzen).



Kartoffelroder (erleichtert und beschleunigt die Ernte).



Rübensämaschine (hilft beim Pflanzen).



Rübenernter (erlaubt einfachere und schnellere Ernte).



NEUES GEMÜSESORTEN:



Kartoffeln und Rüben.



NEUE FEATURES:



Speicher für Kartoffeln und Rüben (hilft beim Organisieren eurer Farm).



Bauernmarkt (erlaubt es euch, eure Ernte zu verkaufen, hat aber schwankende Preise).



KI-Personal (unterstützt euch beim Pflanzen und Ernten von neuem Gemüse).



