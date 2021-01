Nach Angaben von Tolle Immobilien geht die Region Berlin-Brandenburg sowohl mit einem Tesla-Effekt als auch mit einer hohen Nachfrage nach städtischem Wohnen ins neue Immobilienjahr 2021.



Corvin Tolle, geschäftsführender Gesellschafter der Tolle Immobilien GmbH: „Das Umland mit seinen Gemeinden, wie beispielsweise Bernau, hat bereits letztes Jahr viele Investoren angezogen, da es in Berlin zu wenig Angebot gab, das sich diamental entgegengesetzt zur Nachfrage verhält. Durch den BER und die Ansiedlung von Tesla wird dieses Jahr besonders der Südosten eine hohe Aufmerksamkeit erfahren.“



Grund dafür sind laut Tolle nicht nur die genannten Projekte im Umland, sondern besonders auch der bis zum Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes über den Berliner Mietendeckel verlangsamte Markt für Bestandsobjekte.



„Bedenken sollte man bei einer Investition im Umland generell, dass die entsprechende Infrastruktur – wie Kitas, Gesundheitseinrichtungen, öffentlicher Personennahverkehr – sich häufig noch nicht auf dem Niveau bewegt, das einer Metropolregion angemessen ist“, führt Tolle aus.



Deswegen bleibt auch 2021 der Berliner Markt für Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser bei konstant hohen Preisen stark nachgefragt. „Das sieht man generell auch an den kurzen Vermarktungszeiten“, so Tolle. So lag bei 20 verkauften Objekten letztes Jahr die durchschnittliche Vermarktungszeit bei 3,3 Monaten, die kürzeste bei 26 Tagen. „Wer neu nach Berlin kommt, findet mehr Angebote eine Wohnung zu kaufen als zu mieten. Das galt für 2020 und wird auch in diesem Jahr so bleiben“, sagt Tolle abschließend.

