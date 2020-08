Pressemitteilung BoxID: 809909 (TOC Agentur für Kommunikation GmbH & Co.KG)

Hotels mit Ladestation für Elektroautos im Alpenraum - schnell gefunden mit neuer Online-Plattform EmobilHotels

Der Alpenraum mit seiner wunderschönen Landschaft und den sehenswerten Regionen ist eine besonders vielfältige und beliebte Urlaubsdestination. Besonders umweltfreundlich gestaltet sich die Anreise in den wohlverdienten Bergurlaub mit dem eigenen Elektro- oder Hybridauto. Doch stellt die Suche nach möglichen Ladestationen eine gewisse Herausforderung dar. Umso besser, wenn das gebuchte Hotel eine Ladestation für das Elektro- und Hybridauto anbietet, damit Urlauber entspannt anreisen und auch vor Ort umweltbewusst mobil bleiben können. Mit der Online-Plattform EmobilHotels finden Interessierte eine große Auswahl an sehr guten Hotels mit Ladestation(en) im Alpenraum. Dabei bietet die Webseite auch alle wichtigen Informationen rund um die Lademöglichkeiten bei den Hotels.



Aufgrund der aktuellen Corona-bedingten Reiselage lässt sich ein Trend klar erkennen: Urlaubsaufenthalte in den Alpen bzw. im Alpenvorland erleben einen Aufschwung, da viele Gäste Abstand von klassischen Fernreisen nehmen. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit steht bei vielen immer mehr im Fokus. Eine zeitgemäße Kombination beider Punkte bietet die Anreise mit einem Elektro- oder Hybridauto in ein alpines Hotel mit Lademöglichkeit. Die Online-Plattform www.emobilhotels.de schafft durch detaillierte Angaben zu Hotels mit Ladestationen im Alpenraum eine Grundlage, um den Urlaub oder Ausflug nachhaltig und gleichzeitig stressfrei zu gestalten. Das maßgebliche Ziel von EmobilHotels ist es, Elektromobilität attraktiver für Urlauber zu machen und Gästen aufzuzeigen, wie einfach und nachhaltig es sein kann, mit dem Elektroauto zu reisen.



EmobilHotels & EmobilRegionen

Von Bayern und Baden-Württemberg über Österreich und die Schweiz bis nach Südtirol und in das Trentino reicht das große Angebot der EmobilRegionen. Auf der gut strukturierten Webseite von EmobilHotels können Besucher gefiltert nach Regionen oder Steckertypen ihr perfektes Hotel im Alpenraum mit Lademöglichkeiten für Elektro- und Hybridautos suchen und finden. Ausgewählte Bilder der jeweiligen Hotels vermitteln bei der Suche einen ersten Eindruck des Urlaubziels. Eine Hotelbeschreibung gibt Auskunft über die Lage, das Angebot und die Besonderheiten der Unterkünfte. Zusammen mit einer detaillierten Beschreibung der Lademöglichkeiten, inklusive Ladestecker-Icons zur Veranschaulichung, wird dadurch die Hotelauswahl erleichtert. Einige der vorgestellten Unterkünfte bieten zusätzlich ein oder mehrere Elektroautos zum Verleih an, die Urlauber vor Ort nutzen können, um die sehenswerten Regionen zu erkunden. Auch bezüglich dieses Kriteriums kann auf der Webseite gezielt gesucht werden. Fragen nach den vorhandenen Lademöglichkeiten, der Ladedauer oder ob eine Reservierung für den Ladevorgang nötig ist, werden demnach vorweg beantwortet. So steht einem erholsamen Urlaub mit dem eigenen Elektro- oder Hybridauto nichts mehr im Wege.



100 teilnehmende Hotels online in nur drei Monaten

Im Mai dieses Jahres fiel der Startschuss für den Aufbau des elektromobilien Hotelnetzwerks und nun, nach nur drei Monaten, zählt die Plattform bereits über 100 Hotels. Das Interesse an der Plattform ist groß und das positive Feedback der User und der Hotelbranche lässt schließen, dass auch die Reichweite und die Zahl der Hotels immer weiter wächst. Unter den teilnehmenden Hotels, die allesamt das Thema Elektromobilität begrüßen, es bei sich integrieren und somit als „Vordenker“ für zeitgemäße Mobilität gelten können, findet sich z.B. das Spa & Resort Bachmair Weissach, das Tegernsee und das Rehlegg Berghotel in Bayern, das Aqua Dome Tirol Therme und das Wellnesshotel Engel in Österreich, das The Chedi Andermatt und das Gstaad Palace in der Schweiz sowie das Hotel Paradies und der Cyprianer Hof in Südtirol.

