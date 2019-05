Pressemitteilung BoxID: 752895 (Tischler Schreiner Deutschland Bundesinnungsverband für das Tischler-/Schreinerhandwerk)

Hier trifft sich die Branche

LIGNA 2019 - TSD-BRANCHENTREFF

Mit einer umfangreichen Verbandspräsentation wird die Innungsorganisation vom 27. bis 31. Mai auf der Weltleitmesse LIGNA 2019 (Halle 12, Stand E16/F06) viele neue Impulse setzen.



Neben zahlreichen Beratern der Organisation und interessanten Präsentationen – zum Beispiel in den Bereichen Arbeitsschutz, Systemlösungen für handwerklich gefertigte Türen, Fenster und Treppen sowie zum Bestattungsgewerbe – erwarten die Besucherinnen und Besucher außerdem die Ausstellung zum Bundesgestaltungswettbewerb „Die Gute Form 2019“ und die TSD-Live-Werkstatt, in der sich das Tischler-Schreiner-Nationalteam auf die Weltmeisterschaften (WorldSkills) im russischen Kasan vorbereitet. Diese Presse-mitteilung bietet einen kleinen Vorgeschmack auf den TSD-Messestand.



„Die Gute Form 2019“ (1)



Mit seinen gestalterischen Feinheiten zählt der Bundesgestaltungswettbewerb „Die Gute Form“ auch in diesem Jahr zu den Messehighlights der LIGNA. (www.tischler-schreiner.de/die-gute-form-2019/)



TSH System GmbH (2)



Die TSH System GmbH unterstützt Innungsbetriebe mit wirtschaftlichen Systemlösungen für Bauprodukte. Mit der Smart-Home-Tür und dem feuer­hemmenden Fenster mit selbstschließendem Drehflügel können Messebesucher unter anderem zwei Produkte direkt auf dem Messestand kennenlernen. (www.tsh-system.de)



SIAM – Arbeitsschutz (3)



SIAM unterstützt vor allem kleine und mittlere Betriebe des Tischler- und Schreinerhandwerks, die sich dem sogenannten Unternehmermodell angeschlossen haben, bei allen Pflichten und Aufgaben im Arbeitsschutz. Das praxisnahe, branchenspezifische Angebot, das von der Innungsorganisation getragen wird, stellt seine Leistung im Rahmen des TSD-Branchentreffs vor. (www.siam-arbeitsschutz.de)



Bestatter Deutschland (4)



Interessierte Besucher können sich mit Kolleginnen und Kollegen der Innungsorganisation austauschen, sich über die aktuellen Service­leistungen und Produkte wie Seminarangebote, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Branchenmarketing informieren und sich kollegialen Rat holen. (www.bestatterdeutschland.de)



TSD-Live-Werkstatt (5)



Florian Meigel (Deutscher Meister 2017, Bayern, 20 Jahre alt) und Johannes Bänsch (Deutscher Meister 2018, Sachsen, 20 Jahre alt) arbeiten mit Hochdruck an ihrer besten Performance für die Berufsweltmeisterschaften. Kennenlernen können LIGNA-Besucher die beiden sympathischen Schreinergesellen am TSD-Messestand in Hannover, wo sie nahezu unter Wettkampf­bedingungen in aller Öffentlichkeit einen simulierten Wettbewerbsdurchlauf absolvieren.



(www.tischler-schreiner.de/worldskills-2019/)



TSD-Serviceteam (6)



Umschauen. Beraten lassen. Wohlfühlen. Das Team der TSD Service + Produkt GmbH freut sich auf Ihren Messe­besuch und berät Sie gern zur Produkt- und Servicevielfalt der Innungsorganisation.



(www.tsd-onlineshop.de)



