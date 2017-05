Astrein zum Sieger

Die „Nordlichter“ unter uns müssen jetzt stark sein: Abermals präsentiert sich das Schreinerhandwerk im Süden der Republik beim Bundesgestaltungswettbewerb in bestechender Form und rettet einen hauchdünnen Vorsprung über die Ziellinie. Doch auch anderswo versteht man sein Handwerk und bleibt dicht auf den Fersen.



Da kommt nicht jeder ran

Stephan Guldners Kommode aus Esche erscheint zunächst übersichtlich und schlicht. Doch spätestens, wenn man die Türen öffnen will, steht man mitunter etwas ratlos davor. Dahinter steckt ein pfiffiger Öffnungsmechanismus: Denn das an sich flächenbündige, dunkle Schubkastenvorderstück gibt eingedrückt die Griffmulden der beiden Türen frei. Darüber hinaus lobt die Jury „die feine Dimensionierung, grafische Linienführung und die überlegte Furnierauswahl“.



Mit dieser hohen handwerklichen und kreativen Kompetenz gewinnt Guldner „Die Gute Form 2017“, ein Preisgeld von 1.500 Euro sowie eine Handmaschine der Firma Festool.



Leidenschaft wird belohnt

Der zweite Platz geht an einen wahren Kaffeeliebhaber. Fabian Kaluza aus Nordrhein-Westfalen wollte mit einer Kaffeebar seine Espresso-Maschine gebührend in Szene setzen. Und das ist ihm mehr als gelungen, entschied die Jury. Als „sakral-anmutend“ lobte sie sein wandhängendes Gesellenstück, das geschlossen eine vertikale Frontgestaltung aufweist. Kaluza darf sich über 1.000 Euro und eine Festool-Handmaschine freuen.



Ebenfalls auf dem Siegertreppchen landet Silke Schumacher aus Baden-Württemberg mit ihrer Garderobe aus Satin-Nussbaum. Die Jury überzeugte insbesondere, die filigran und jugendlich wirkende Rahmenkonstruktion mit dem schwebend anmutenden Schubladenelement. Schumacher erhält 500 Euro Preisgeld und als Drittplatzierte eine weitere Festool-Handmaschine.



Sonderpreise und Belobigungen

Durch den konsequenten Einsatz klassischer Holzverbindungen und eine gelungene Holzauswahl verdient sich Felix Riehm (Rheinland-Pfalz) mit seinem Gesellenstück X-55 den Sonderpreis „Massivholz“ und 500 Euro Preisgeld. Prämiere feierte indes der Preis für die beste Oberfläche. Erhalten hat ihn Georg Willig aus Nordrhein-Westfalen für den „haptischen Genuss“ seines Tisches. Er darf sich über das von Hauptsponsor Remmers gestiftete Preisgeld von 500 Euro freuen.



Gleich zweimal ausgezeichnet wurde indes Jannik Arnold aus Hessen. So erhielt er neben dem Sonderpreis „Beschlag“ sowie 500 Euro Preisgeld – gestiftet von Mitausrichter OPO Oeschger – auch eine Belobigung für sein Sideboard „Purist“.



Mit weiteren Belobigungen wurden außerdem der wandhängende Sekretär „Space-Saver-Desk“ von Robin Jonny Zadrazil aus Schleswig-Holstein und der Schreibtisch „Desk Linea“ von Sebastian Zech aus Bayern ausgezeichnet.



Magische Anziehungskraft

Groß war die Menschentraube, die sich während der fünf Messetage kontinuierlich um „Die magische Bar“ von Tobias Boll sammelte. Solche Beliebtheit macht sich bezahlt. So geht der mit 250 Euro dotierte Publikumspreis in diesem Jahr nach Sachsen-Anhalt.



Dankeschön an alle Beteiligten

Mit einer herzlichen Gratulation an Preisträger und Teilnehmer, aber auch einem herzlichen Dank an die jeweiligen Ausbildungsbetriebe stellte TSDPräsident Konrad Steininger einmal mehr die Bedeutung der Talentschau heraus. Beide Seiten seien für das gesamte Gewerk Vorbilder in Engagement und Leidenschaft, bekundete er.



Ebenso dankte er den Partnern von Tischler Schreiner Deutschland, die derlei Wettbewerbe überhaupt erst ermöglichen: allen voran Hauptsponsor Remmers, Mitausrichter OPO Oeschger und Werkzeughersteller Festool sowie die Fachzeitschrift BM.



Der nächste Bundesgestaltungswettbewerb „Die Gute Form“ findet 2018 auf der Internationalen Handwerksmesse in München statt.



Den gesamten Bundesentscheid samt Preisverleihung zum Nachlesen gibt es unter: www.tischler-schreiner.de/die-gute-form-2017-live/



Die Exponate können im Katalog zum Wettbewerb jederzeit nachgeschlagen werden. Er ist als Booklet in den Landesverbänden oder direkt beim Bundesverband als Teil der TSD-Nachwuchskampagne erhältlich.

