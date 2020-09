Im Europa-Park in Rust haben die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) und der Offenburger Verlag Tietge am Montag ihr neues Schwarzwald-Kochbuch vorgestellt, mit dessen Produktion man im März als Reaktion auf den Lockdown angefangen hat. „Köchen helfen, Essen shooten“, sagt dazu Initiator Ulf Tietge. „Uns ging es darum, sich mit zur Untätigkeit verdammten Spitzenkönnern einer sinnvollen Aufgabe zu widmen und den Schwarzwald kulinarisch erlebbar zu machen.



Schwarzwald Reloaded 2 enthält bei einer Startauflage von 5000 Exemplaren rund 100 Rezepte von 30 Köchen und Küchenteams aus der gehobenen Gastronomie des Schwarzwalds. Zu den Rezeptgebern gehören etwa die Sterneköche Peter Hagen-Wiest (Ammolite) Martin Herrmann (Dollenberg) und Daniel Fehrenbacher (Adler). Der Schwarzwald werde mit diesem fast 300 Seiten starken Buch erlebbar – „und das auch für Außerbadische“, berichtete Herausgeber Tietge. Vorspeisen und Suppen, Hauptgerichte mit und ohne Fleisch, Fischgerichte und Desserts: in insgesamt sieben Kapitel ist alles dabei, zudem stellt das Buch die beteiligten Köche auf je einer Doppelseite vor: mit witzigem Fragebogen, großem Porträt und einem Foto aus längst vergangenen Zeiten. Eine umfangreiche Kochschule erklärt zudem die wichtigsten Basics von Spätzleteig über badischen Kartoffelsalat bis zum Ofenschlupfer als wohl schönste Form der Resetverwertung.



Ein Ziel des Buchprojekts „Denen helfen, die uns sonst das ganze Jahr über verwöhnen.“ Das Buch sei deshalb nicht nur Werbung für eine ganze „Genießerregion“, sondern auch als Hilfe für eine Branche in der Krise gedacht.



In seinem Genussmagazin #heimat Schwarzwald befasst sich Ulf Tietge bereits seit 2015 mit der Region und allem, was sie an Genuss zu bieten hat. Mit seiner Mannschaft gebe er Genusshandwerkern eine Plattform und versuche, Entwicklungen wie beispielsweise das Bäckersterben zu stoppen. In dem Kochbuchprojekt für die Gastronomie habe sein Team die Glücksgefühle des Kochens selbst in durch den Lockdown leeren Restaurants gespürt und eingefangen. Innerhalb von fünf Monaten ist das Team kreuz und quer durch den Schwarzwald gefahren, hat Rezepte probiert, fotografiert, ausgewählt und das Buch gelayoutet und getextet. Wichigster Partner dabei: die Schwarzwald Tourismus GmbH.



STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair stellte parallel zum neuen Kochbuch ein weiteres Projekt vor: In „Total alles über den Schwarzwald“ geht es um geballtes Schwarzwald-Wissen in anschaulicher Verpackung. Anhand von Illustrationen und Grafiken liefert das Buch jeweils auf Deutsch und Englisch Fakten, Infos und Hintergründe zur Region. „Die Darstellungsweise ist aktueller denn je“, sagt Mair. „In einer Zeit, in der die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen der eines Goldfischs entspricht, brauchen wir diese Art von snackable Content.“ Hinter den Zahlen und Daten steckt dabei eine Menge an Recherchearbeit: „Wir konnten nicht einfach auf einen Knopf drücken, um die Zahlen zu bekommen. Für Länder und Bundesländer gibt es offizielle Statistiken, für den Schwarzwald so nicht.“



Das Kochbuch „Schwarzwald Reloaded 2“ erscheint am 1. Oktober 2020 im Verlag team tietge. Erhältlich ist es überall im Buchhandel sowie im Onlineshop des Verlags unter heimatbude.com

