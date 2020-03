Pressemitteilung BoxID: 790629 (Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corporation e.V)

Wegen Corona-Pandemie: Tierheim Berlin bleibt für Besucher geschlossen

Aufgrund der sich verschärfenden Corona-Krise schließt das Tierheim Berlin ab sofort bis auf Weiteres für den Besucherverkehr. Tiervermittlungen sind auf Anfrage weiterhin möglich.

Hierzu können sich Interessenten täglich von 13 bis 16 Uhr direkt an die Tierhäuser wenden.



Telefon Hundehäuser:

Struppi-Haus: 030 76888-156

Benji-Haus: 030 76888-212

Lassie-Haus: 030 76888-220

Idefix-Haus: 030 76888-173

Reha- und Trainingszentrum: 030 76888-204, -207



Telefon Katzenhäuser:

Garfield-Haus: 030 76888-236, -174

Samtpfötchen-Haus 1: 030 76888-121

Samtpfötchen-Haus 2: 030 76888-235

Senioren-Katzenhaus: 030 76888-166



Telefon Kleintierhaus:

030 76888-240, -241



Telefon Vogelhaus:

030 76888-147



Telefon Exotenhaus:

030 76888-161



Telefon Tierschutz-Bauernhof:

030 76888-143



Weiterhin können Sie Vermittlungsanfragen auch per Email an tiervermittlung@tierschutz-berlin.de senden.



Die Amtliche Tiersammelstelle auf dem Tierheimgelände bleibt wie gewohnt täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet, an gesetzlichen Feiertagen von 8 bis 12 Uhr.



Kontakt Amtliche Tiersammelstelle:

Telefon 030 76888-201, Email tiersammelstelle@tierschutz-berlin.de



Aktuelle Infos zur Lage finden Sie auch auf unserer Webseite www.tierschutz-berlin.de sowie bei Facebook www.facebook.com/TierschutzBerlin/ und Instagram www.instagram.com/tierschutzberlin/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (