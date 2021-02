.





Mikromobilitätsanbieter TIER und Batteriehersteller Northvolt gehen Partnerschaft ein, um die Nachhaltigkeit von E-Scooter-Batterien zu verbessern sowie deren Rohstoffbedarf

Northvolt stellt derzeit die weltweit umweltfreundlichsten Batterien her und verpflichtet sich zur Einhaltung einer minimalen CO2-Bilanz sowie höchsten Standards beim Recycling

Das Pilotprojekt von 5.000 E-Scootern soll bis Ende 2021 ausgerollt werden





TIER, der führende europäische Anbieter im Bereich Mikromobilität, geht eine Partnerschaft mit Northvolt ein, einem innovativen Anbieter nachhaltiger und hochwertiger Batteriezellen und -systemen. Ziel der Zusammenarbeit ist es die Umweltauswirkungen der von TIER für die E-Fahrzeugflotte genutzten Batterien weiter zu verbessern. In einem ersten Pilotprojekt werden 5.000 TIER-Scooter mit Batterien von Northvolt ausgerüstet.



Das Berliner Unternehmen TIER setzt die Messlatte für Nachhaltigkeit in der Mikromobilitätsbranche seit jeher hoch an und ist kontinuierlich Vorreiter bei der Entwicklung neuer Standards. Hieraus resultiert auch die Motivation des Anbieters, eine Partnerschaft mit Northvolt einzugehen, einem schwedischen Batterielieferanten, der auf erneuerbare Energien, Recycling und die Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft setzt, um die Umweltauswirkungen seiner Batterien zu minimieren.



Denn der Abbau von Rohstoffen für Batterien und deren Herstellung machen den größten Teil der Treibhausgase aus, für die ein E-Scooter oder ein Elektrofahrzeug während seiner gesamten Lebensdauer verantwortlich ist. Als Reaktion darauf, versucht Northvolt den CO2-Fußabdruck und die Umweltbelastungen im Herstellungsprozess von Batterien bei jeder Gelegenheit zu minimieren. Bei Northvolt werden daher auch Altbatterien als wertvolle Ressource behandelt und recycelt, um Rohstoffe für zukünftige Batterien bereitzustellen. Die primäre Produktionsstätte des Unternehmens, die Gigafabrik Northvolt Ett, wird in Nordschweden zu 100 Prozent mit fossilfreier Energie betrieben. Zudem bezieht Northvolt nur Materialien von verantwortungsbewussten Lieferanten, um eine Liefer- und Vertriebskette zu gewährleisten, die frei von Konflikten, Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen ist. Das Ergebnis: die umweltfreundlichste und nachhaltigste Batterie auf dem Markt.



Lawrence Leuschner, Mitgründer und CEO von TIER: „Nachhaltigkeit ist einer unserer Grundwerte bei TIER und ich bin stolz auf auf das, was wir in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit bisher erreicht haben. Wir sind uns aber bewusst, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Insbesondere in Bezug auf die nachhaltige Herstellung und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, die für Mikromobilitätsdienste verwendet werden.“



„Eine Partnerschaft mit einem so innovativen und wegweisenden Unternehmen wie Northvolt ist daher umso wichtiger, um zu zeigen, dass es möglich ist, Batterien zu verwenden, die auf eine umwelt- und sozialverträgliche Art und Weise hergestellt werden. Das ist die Zukunft.“



Peter Carlsson, Mitgründer und CEO von Northvolt: „Unser Ziel ist es, die umweltfreundlichste Batterie der Welt für Elektromobilität bereitzustellen. Mit TIER haben wir einen gleichgesinnten Partner gefunden, der viele unserer Werte auf diesem Weg teilt. Wir können es kaum erwarten loszulegen und freuen uns darauf, TIER bei ihren Expansionsplänen zu unterstützen."



Das Pilotprojekt, das die Verteilung von Batterien für 5.000 E-Scooter umfasst, soll bis Ende 2021 ausgerollt werden. Die Partnerschaft mit Northvolt folgt der kürzlichen Einführung von E-Scootern mit von Nutzern austauschbaren Batterien. Die innovative und neue Technologie erlaubt es Fahrern von TIER-Scootern, die Batterien an Ladestationen selbst auszutauschen. Im Gegenzug erhalten diese Freifahrten. In diesem Jahr wird TIER 4.500 solcher Ladestationen in lokalen Partnerunternehmen in ganz Europa einrichten und ein nachhaltiges Energienetz schaffen, welches den städtischen Verkehr verändern und zur Elektrifizierung von Städten beitragen soll.



Über Northvolt

Northvolt ist ein europäischer Anbieter von nachhaltigen, hochwertigen Batteriezellen und -systemen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, um den Wandel in Europa hin zu einer dekarbonisierten Zukunft zu ermöglichen. Das Unternehmen hat schnelle Fortschritte bei seiner Mission gemacht, die weltweit umweltfreundlichste Lithium-Ionen-Batterie mit einem minimalen CO2-Fußabdruck zu liefern, und ist an seinen Standorten in Schweden, Deutschland und Polen auf mehr als 1100 Mitarbeiter aus über 70 verschiedenen Nationalitäten gewachsen. Zu den Industriepartnern und Kunden von Northvolt gehören ABB, BMW Group, Scania, Siemens, Vattenfall, Vestas und die Volkswagen-Gruppe.





