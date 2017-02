Ohler gratuliert Thüringer Schulmannschaften für Erfolge bei "Jugend trainiert für Olympia"

Mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen dekoriert, kehren die Thüringer Schulsportmannschaften vom diesjährigen Bundesfinale der Wintersportarten im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ zurück. Die Wettkämpfe fanden im bayerischen Nesselwang vom 19. bis zum 23. Februar 2017 statt.



Am erfolgreichsten waren die Schülerinnen vom Sportgymnasium Oberhof, die im Skilanglauf (Wettkampfklasse III) den Sieg im Bundesfinale erringen konnten. Sie setzten sich im Wettbewerb, der aus einem Einzel- und einem Staffelrennen besteht, gegen 24 Schulteams aus ganz Deutschland durch. Einen hervorragenden 2. Platz erreichten die Skilangläufer des Sportgymnasiums Oberhof in der Wettkampfklasse III. Den Medaillensatz komplettierten die Skispringerinnen und Skispringer vom Regionalteam Inselsberg in der Wettkampfklasse IV.



Thüringens Staatssekretärin für Bildung, Jugend und Sport, Gabi Ohler, gratuliert den Thüringer Schülerinnen und Schülern: „Die Mühen des Trainings haben sich gelohnt. Sie haben hohes Leistungsvermögen unter Beweis gestellt und gleichzeitig einen wertvollen Impuls für die Weiterentwicklung der schulsportlichen Wettbewerbe in Thüringen gegeben. An Thüringens Schulen hat eine gute sportliche Ausbildung einen festen Platz.“



Ziel des Schulsportwettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“ ist es, Kinder und Jugendliche dauerhaft zu mehr Bewegung zu motivieren. Dieser Wettbewerb ist der weltgrößte Schulsportwettbewerb und bietet die Möglichkeit, sich auf Landesebene im sportlich-fairen Wettkampf in insgesamt 16 Sportarten für die Bundesfinals zu qualifizieren.



Aus Thüringen nehmen insgesamt jährlich über 4.000 Mannschaften mit mehr als 40.000 Schülerinnen und Schülern in Sommer- und Wintersportarten teil. Die Erfolgreichsten schaffen es dann bis in die Bundesfinals.

