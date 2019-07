Pressemitteilung BoxID: 761318 (Thüringer Bauernverband e.V.)

Behauptungen und Unwissenheit

Bauernpräsident zu den Äußerungen von Staatssekretär Möller

Staatssekretär Olaf Möller: „Was für eine peinliche Pleite für die Bundesregierung: Seit Jahren kennt die Landwirtschaftsministerin Klöckner das Problem, passiert ist wenig bis nichts. Wasser ist Lebensmittel Nummer Eins – und die Politik trägt die Verantwortung für unsere Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Wir müssen unsere Gewässer und unser Grundwasser besser schützen. Wir müssen den zu hohen Düngeeinsatz beenden. In Thüringen geht es vor allem um mineralischen Stickstoffdünger, insbesondere im Thüringer Becken. Hier muss der Thüringer Bauernverband endlich umsteuern.

Klar ist: Wir können nicht so weiter machen wie bisher – Verbraucherinnen und Verbraucher wollen nicht mehr Geld zahlen für immer aufwendigere Trinkwasserreinigung. Und nur mit weniger Gülle und Pestiziden lässt sich der dramatische Artenschwund in unserer Umwelt stoppen.“ Medienmitteilung des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz vom 25.07.19



Dazu sagt der Präsident des Thüringer Bauernverbandes Dr. Klaus Wagner:

Wir Landwirte berechnen den Düngeeinsatz exakt nach dem Bedarf der Pflanze. Dies erfolgt durch moderne Technik wie Stickstofftester, die den Anteil an Chlorophyll messen und daraus den Bedarf an Stickstoff ermitteln. Dünger wird nicht unüberlegt eingesetzt. Unter anderem auch aufgrund der Tatsache, dass dieser zu teuer ist, um ihn in großen Mengen auszubringen.

Im Thüringer Becken wird vorrangig Qualitätsweizen angebaut, welcher bei der Lebensmittelindustrie als Rohstoff geschätzt wird. Qualitätsweizen benötigt eine höhere Stickstoffmenge als Futterweizen, was den gezielten Einsatz im Thüringer Becken begründet.

Der Staatssekretär fordert den Bauernverband zum Umdenken auf. Ich frage mich, was konkret er damit meint? Die landesweiten Wasserschutzkooperationen, die durch den Bauerverband und uns Landwirte maßgeblich mit gegründet wurden, zeigen seit Jahren einen sinkenden Trend bei der Stickstoff-Düngung in den Betrieben, auch im Thüringer Becken. Die Düngung liegt teils bei gerade einmal 30 Kg N / ha im Betriebsdurchschnitt. Die Landwirtschaft würde gern auf mineralischen Dünger verzichten und organischen Dünger, oder auch Wirtschaftsdünger genannt, einsetzen. Jedoch ist aufgrund des niedrigen Tierbestandes von gerade einmal 0,45 GVE / ha in Thüringen eine Düngung mit diesem organischen Dünger kaum möglich. Wirtschaftsdünger haben den Vorteil, dass sie Ackerflächen alle wichtigen Nährstoffe zuführen. Gleichzeitig verbessern sie durch die Zufuhr organsicher Substanz die Bodenfruchtbarkeit.

Der Staatssekretär sollte sich in seinem eigenen Haus besser über die Nitratwerte informieren, bevor er solche Behauptungen aufstellt. Zum einen kann Stickstoff eine Verweilzeit von bis zu 30 Jahren im Boden haben, zum Anderen kommt es aufgrund anhaltender Trockenheit nicht zu Auswaschungen im Boden und damit zu keiner Überführung des Nitrats ins Grundwasser.



Hintergrund

Eine Großvieheinheit (GVE) ist ein Umrechnungsschlüssel für die verschiedenen Nutzvieharten auf der Basis des Lebendgewichtes (LG) der einzelnen Tierarten. 1 GV entspricht dabei ca. 500 kg LG und ist auf den ganzjährig im Betrieb gehaltenen Durchschnittsbestand bezogen.

