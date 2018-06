Fiesta auf Mallorca: Mit Thomas Cook zu den schönsten Veranstaltungen auf der Insel

Bei Mallorca denken viele sofort an den Ballermann, Partys und Sangria. Abseits des legendären Nachtlebens in El Arenal hat die Insel aber auch traditionelle und authentische Veranstaltungen zu bieten, die einen Besuch wert sind. Wer in das mallorquinische Inselleben eintauchen möchte, bucht bei den Thomas Cook-Veranstaltermarken attraktive Angebote.



Schiffsprozessionen und Feuerwerke im Hafen

Am 29. Juni 2018 werden auf Mallorca Feste zu Ehren des heiligen Apostels und Schutzpatron der Seefahrer „San Pedro“ gefeiert. Veranstaltungen finden unter anderem in Port d’Alcudia und Port de Sóller im Norden der Insel statt.



Das Hotel Bahia de Alcúdia (vier Sterne) in Port d’Alcúdia ist der ideale Ausgangspunkt für einen Besuch der Feierlichkeiten. Das familienfreundliche Haus in Strandnähe verfügt über ein vielfältiges Animationsprogramm und einen großen Garten mit Swimmingpool.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension, Flug, Transfers und Rail & Fly ab 495 Euro pro Person. Zum Beispiel am 29. Juni 2018 ab/bis Berlin-Schönefeld. Buchbar bei Neckermann Reisen.



Ein weiteres Haus mit familiärem Ambiente ist das Hotel Iberostar Ciudad Blanca (vier Sterne) am feinen Sandstrand von Alcúdia gelegen. Mit einem Wasser-Erlebnisbereich, einem großen kulinarischen Angebot und Unterhaltungsprogramm sind hier die Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub gegeben.

Sieben Übernachtungen im Studio mit Frühstück, Flug, Transfers, Rail & Fly, Reiseführer und Sitzplatzreservierung bei Condor ab 849 Euro pro Person. Zum Beispiel am 28. Juni 2018 ab/bis Düsseldorf. Buchbar bei Thomas Cook Signature.



Open-Air-Konzert am Torrent de Pareis

Vor der spektakulären Kulisse der Schlucht „Torrent de Pareis“ in Sa Calobra genießen Musikliebhaber am 1. Juli 2018 ein Open-Air-Konzert mit mallorquinischen Interpreten. Durch die hohen Felswände der Schlucht ist die Akustik an diesem Ort einmalig. Der Eintritt für die jährlich stattfindende Veranstaltung ist kostenlos.



Das Hotel Fergus Soller Beach (vier Sterne) ist nur wenige Gehminuten vom Sandstrand in Puerto de Sóller entfernt. Gäste entspannen in der Gartenanlage mit Pool oder machen einen Spaziergang zum Zentrum oder Hafen der Stadt.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, Flug, Transfers und Rail & Fly ab 570 Euro pro Person. Zum Beispiel am 26. Juni 2018 ab/bis München. Buchbar bei Bucher Last Minute.



Wilde Kämpfe zwischen Mauren und Christen

Wer tief in die Geschichte Mallorcas eintauchen möchte, besucht am 2. August 2018 das „Moros y Cristianos“ Festival in Pollenca. Hier feiern die Mallorquiner den Sieg über die Mauren im Jahr 1550. Verkleidet in mittelalterliche Gewänder und arabische Kostüme stellen die Darsteller die Kämpfe zwischen maurischen und christlichen Truppen nach.



Vom Hotel PortBlue Club Pollentia Resort & Spa (vier Sterne) können Gäste einen Tagesflug in das nahgelegene Pollenca unternehmen. Das Familienhotel in Badia De Pollenca überzeugt sowohl mit seiner direkten Strandlage als auch mit der weitläufigen Pool-Landschaft und dem modernen Wellnessbereich.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, Flug, Transfers und Rail & Fly ab 690 Euro pro Person. Zum Beispiel am 31. Juli 2018 ab/bis Hannover. Buchbar bei Bucher Last Minute.



Auch das Hotel Iberostar Alcudia Park (vier Sterne) bietet sich als Ausgangspunkt für einen Besuch des Festes an. Umgeben von duftenden Pinienwäldern und Wacholderbüschen entspannen Gäste am Strand oder nutzen das große Sportangebot.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, Flug, Transfers, Rail & Fly, Reiseführer und Sitzplatzreservierung bei Condor ab 1.097 Euro pro Person. Zum Beispiel am 31. Juli 2018 ab/bis Leipzig. Buchbar bei Thomas Cook Signature.



Melonenspektakel in Vilafranca de Bonany

Beim Melonenfest „Fira del Meló“ am 2. und 3. September 2018 dreht sich alles um die süßen Früchte. Bei dem Wettbewerb in Vilafranca de Bonany wird das größte Exemplar des Jahres mit einem Preis belohnt. Auf der zugehörigen Melonenmesse erfahren Besucher alle Fakten zur Frucht und testen nach Belieben Wasser-, Galia- und Honigmelonen.



Vom Hotel Canyamel Park Hotel & Spa (vier Sterne) ist das Melonenfest einfach mit dem Auto zu erreichen. Das Ortszentrum von Canyamel mit traditionellen Restaurants und kleinen Boutiquen sowie der Strand befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension, Flug, Transfers und Rail & Fly ab 719 Euro pro Person. Zum Beispiel am 28. August 2018 ab/bis Köln/Bonn. Buchbar bei Bucher Last Minute.



Das Adults Only-Hotel Iberostar Cala Millor (vier Sterne) ist ideal für Paare und Alleinreisende. Nur wenige Schritte von der Strandpromenade Cala Millors entfernt überzeugt das im Jahre 2015 neu erbaute Haus durch sein modernes Design. Neben dem „Fira del Meló“-Fest ist der Naturpark „Punta de n’Amer“ einen Besuch wert.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, Flug, Transfers und Rail & Fly ab 980 Euro pro Person. Zum Beispiel am 31. August 2018 ab/bis Hannover. Buchbar bei Neckermann Reisen.



Das Sentido Pula Suites Golf & Spa (fünf Sterne) im Finca-Stil besticht mit seiner Lage im hügeligen Hinterland. Eingebettet in Olivenhainen und mit Blick auf das Tal und die Bucht ist das Resort eine Ruhe-Oase für Golfer, Natur- und Wellnessliebhaber.

Sieben Übernachtungen in der Suite mit Halbpension, Flug, Transfers, Rail & Fly, Reiseführer und Sitzplatzreservierung bei Condor ab 912 Euro pro Person. Zum Beispiel am 31. August 2018 ab/bis Hannover. Buchbar bei Thomas Cook Signature.



Verrückte Traubenschlacht beim Weinfest

Vom 22. bis zum 30. September 2018 feiern die Einwohner des kleinen Ortes Binissalem das Weinfest „Festa des Vermar“. Eines der Highlights ist die Traubenschlacht am 22. September, bei der auch Urlauber herzlich zum Mitmachen eingeladen sind. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, testet die regionalen Weine bei einer Verkostung oder schaut sich den Wettbewerb im Traubenzertreten am 23. September an.



Vom Hotel Eden Nord (drei Sterne) ist der Ort Binissalem gut mit dem Auto zu erreichen. Das moderne Haus liegt am Sandstrand des idyllischen Badeortes Port de Soller, dessen Zentrum nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt ist.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, Flug, Transfers und Rail & Fly ab 570 Euro pro Person. Zum Beispiel am 20. September 2018 ab/bis Leipzig. Buchbar bei Bucher Last Minute.



Für Familien mit Kindern eignet sich das Hotel Condesa de la Bahia (vier Sterne) in der Bucht von Alcudia. Während die kleinen Gäste im Kids-Splash-Poolbereich mit Wasserrutschen toben, nutzen Erwachsene das breite Sportprogramm, unter anderem mit Yoga, Zumba und Aqua Fit.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All Inclusive, Flug, Transfers und Rail & Fly ab 830 Euro pro Person. Zum Beispiel am 20. September 2018 ab/bis Köln/Bonn. Buchbar bei Neckermann Reisen.



Das in 2016 renovierte Hotel Iberostar Bahia de Palma (vier Sterne plus) befindet sich direkt an der Strandpromenade von der Playa de Palma. Das Zentrum mit zahlreichen Geschäften, Restaurants und Bars ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Sieben Übernachtungen im Sparzimmer mit Frühstück, Flug, Transfers und Rail & Fly, ab 893 Euro pro Person. Zum Beispiel am 20. September 2018 ab/bis Leipzig. Buchbar bei Thomas Cook Signature.



Angebote von Neckermann Reisen, Thomas Cook Signature und Bucher Last Minute sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur, unter www.thomascook.de , www.neckermann-reisen.de und bucher-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen.

Thomas Cook AG

Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. Die Thomas Cook GmbH deckt in Deutschland den gesamten Bereich touristischer Leistungen für verschiedene Zielgruppen ab. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook Signature, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken. Die Ferienfluggesellschaft Condor gehört ebenfalls zum Thomas Cook-Konzern.



