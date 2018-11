Was HTTPS für die Internet-Kommunikation bedeutet

16.11.18

Immer mehr Firmen und Organisationen setzen bei ihren Internetaktivitäten auf HTTPS, das Hypertext Transfer Protocol Secure, um Daten im World Wide Web sicher übertragen zu können. Das ist auch für PR- und Kommunikationsleute wichtig, vor allem, wenn sie auf Online-Newsrooms oder virtuelle Presseabteilungen bauen. HTTPS macht die Datenübertragung durch eine Art Transportverschlüsselung gewissermaßen abhörsicher. Denn ohne eine solche Verschlüsselung kann jeder, der Zugang zum entsprechenden Netz hat, alle Daten mitlesen, die per Internet übertragen werden. Durch die Tatsache, dass die Verbreitung von offenen W-Lans zunimmt, wächst auch die Bedeutung von HTTPS.



Die Internet-Experten von TheNewsMarket, der weltweit tätigen Online-Distributions-Plattform für Videokommunikation von Unternehmen, Organisationen und Agenturen beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit den sicheren HTTPS-Verbindungen. Sie haben schon etliche Online-NewsRooms ihrer Kunden - wie Lufthansa, IBM, FILA, Gatorade oder Novo Nordisk - entsprechend umgestellt.



Das "Vorhängeschloss" zeigt, ob die Daten verschlüsselt sind



HTTPS ist die sichere Version von HTTP, dem Protokoll, über das Daten zwischen einem Browser und der Website ausgetauscht werden, mit der man verbunden ist. Das "S" steht für "Secure" oder "SSL" - Secure Sockets Layer. Das stellt sicher, dass die Kommunikation weder mitgelesen noch manipuliert werden kann und dass persönliche Daten nicht in falsche Hände geraten. Dazu gehören Registrierungs- und Log-in-Daten, wie Name, Adresse, Telefon, E-Mail, Passworte, Kreditkartennummer, Bankverbindungen und vieles mehr. HTTPS bedeutet, dass die gesamte Kommunikation zwischen Browser und Website verschlüsselt ist. Webbrowser zeigen ein Vorhängeschlosssymbol in der Adressleiste an, um optisch darauf hinzuweisen, dass eine HTTPS-Verbindung aktiv ist.



Früher wurde HTTPS vorwiegend als gesicherte Verschlüsselung für Finanztransaktionen eingesetzt und für Seiten, die Passwörter akzeptiert haben. Heute ist sie eine Voraussetzung für viele neue Browserfunktionen - zum Schutz vor Lauschangriffen und böswilligen Angreifern. Um das Web sicherer zu machen, hat Google angekündigt, dass HTTPS-Webseiten ein höheres Ranking erhalten.



Christina Kahlert, Leiterin des Zentraleuropabüros von TheNewsMarket in München, weist darauf hin, dass Google beabsichtigt, alle Nicht-HTTPS-Seiten langfristig als nicht sicher zu kennzeichnen, eine schlechte Voraussetzung für vertrauenswürdige Public Relations.



Suchmaschinen-Ranking sehr viel besser



Ein Wechsel von HTTP zu HTTPS ist relativ einfach, viele Hosting-Dienstleister übernehmen das. Damit verbunden sind einige weitere Vorteile. So ist das Suchmaschinen-Ranking mit HTTPS deutlich besser. Außerdem werden HTTPS-Webseiten sehr viel schneller geladen. Deshalb rät TheNewsMarket allen, die im oder über das Internet kommunizieren, ihre Webseiten auf HTTPS umzustellen und sie damit zu schützen, auch wenn sie keine sensiblen Datenübertragungen vornehmen. HTTPS bietet nicht nur eine wichtige Sicherheits- und Datenintegrität für die Webseite, sondern auch für die persönlichen Daten ihrer Nutzer.

(lifePR) (