The Trouble Notes erzählen mit dem Album „Lose Your Ties“ ihre Geschichte - ein sicheres Heim und einen festen Arbeitsplatz gaben sie bereitwillig auf, um ihrem Traum des Reisens zu folgen, neue Kulturen (vor allem ihre musikalischen) zu entdecken und ihren musikalischen Horizont zu beflügeln. Während die Relevanz ihres Traums anhält, ist Lose Your Ties ein allgemeiner Aufruf an die Gesellschaft. Der Titelsong beschreibt die Suche nach dem Sinn ihres Lebens aber gleichsam das Erkennen der Hürden, die sie für die Realisierung ihres Traums überwinden müssen. Lose Your Ties ist nicht nur die Geschichte ihrer vergangenen Erfahrungen, aber auch der Beginn einer neuen Reise - die Aufgabe Songs zu schreiben, die kulturelle Barrieren überbrücken sollen.



Ihr Debüt Album Lose Your Ties, zeigt die Entwicklung ihres expressiven und unglaublich vielseitigen Sounds. Dabei repräsentiert es den Start einer neuen aufregenden musikalischen Reise.



Lose Your Ties Album Release Tour



Packt Krawatten und Anzug in den Schrank es wird Zeit auf Reisen zu gehen. The Trouble Notes Lose Your Ties Release Tour startet am 16.02.2018 in Hamburg und zieht durch ganz Deutschland. Im Namen von Verlust und Hoffnung, umfasst die Tour, die letzten drei Jahre ihrer musikalischen Reisen und individuellen Entwicklung. Gemeinsame Leidenschaften ersetzen alte Karrieren und schmieden Verbundenheit zwischen dem Geiger Bennet Cerven, dem Gitarristen Florian Eisenschmidt und Perkussionisten Oliver Maguire. Zusammen erobern sie mit ihrer Musik die Welt - Inspiriert von ihren Begegnungen und neuen Kulturen gleichen ihre Songs einem musikalischen Kompass.



Auf ihren Konzerten lädt die Band ihr Publikum, durch spannende Erzählungen zu den einzelnen Kompositionen, auf eine kulturelle und geographische Entdeckungsreise ein. Die Entwicklung der reisenden Musiker ist nicht nur hörbar, sondern auch tanzbar und fühlbar. Der große Zuspruch des Publikums und verschiedener Online Plattformen in Deutschland als auch in Frankreich, beruhen darauf, dass The Trouble Notes es schaffen ihre Energie auf ihr Publikum zu übertragen und diese mit dem Bruch musikalischer Traditionen in ihren Bann zu ziehen. Eventuell ist es auch ihre natürliche Offenheit, die so viele verzaubert. Wer einmal das Universum von The Trouble Notes betreten hat, wird dieses nicht so schnell verlassen. Vielmehr verwandelt sich der ein oder andere selbst von einem normalen Konzertbesucher zu einem treuen Troublemaker, der die Band oftmals für ein Stück ihres Weges begleitet.



The Trouble Notes – Lose Your Ties Tour 2018



Freitag, 16.02. Hamburg - Nochtwache

Samstag, 17.02. Hamburg - RESQSHIP Benefizkonzert

Donnerstag, 22.02. Frankfurt - Brotfabrik

Freitag, 23.02. Leipzig - Horns Erben

Sonntag, 25.02. Köln - Artheater

Mittwoch, 28.02. Berlin - Festsaal Kreuzberg

Donnerstag, 22.03. Heidelberg - Halle 02

Freitag, 23.03. Bamberg - Basketball Game Bamberg

Samstag, 14.04. - Stuttgart Theater Atelier:

Dienstag, 17.04. Regensburg - Alte Mälzerei

Mittwoch, 18.04. Nürnberg - MUZ

Donnerstag, 19.04. Ingolstadt - Kap 94

Freitag, 20.04. München - Köşk



Artist: The Trouble Notes

Album: „Lose Your Ties“

Formate: CD & Digital

Release Date: 16. Februar 2018

Label: Trouble Music

Vertrieb: Believe

