Raggabund - Single "Grenzenlos" & "Alles Auf Pump"-Tour

Vielschichtige Reggae mit politischer Message / Single Release: 27. September 2019 - Tour Start: 18. Oktober 2019

Mit "Grenzenlos" bringt Raggabund die inzwischen dritte Single aus ihrem Album "Alles auf Pump" auf den Markt.



"Grenzenlos" ist auf einer Konzerttour nach Pakistan entstanden. Die beiden Brüder Don Caramelo und Paco Mendoza blickten auf die endlosen Weiten Punjabs und bewunderten die Perspektive. "Wir waren gerade auf dem Weg an den berühmten Wagah Grenzübergang nach Indien und bemerkten diesen Widerspruch: der grenzenlose Horizont neben den von Menschen gesetzten Barrieren" erinnert sich Don Caramelo. Dabei fiel ihnen auf, wie positiv Menschen auf den Begriff "grenzenlos" reagieren, ob Versicherungen oder Banken, viele werben mit Grenzenlosigkeit. "Und das alles in einer Zeit in der Bayern innerhalb der EU für Grenzkontrollen plädiert oder die USA mit Vehemenz den Bau einer Mauer nach Mexiko verfolgen. Da hatten wir natürlich sofort eine Songskizze vor Augen." Ausgearbeitet wurde der Track im bandeigenen Studio in Zürich.



Für das dazugehörige Video hat sich Raggabund für die malerische Landschaft Südtirols entschieden. "Das Video ist wunderbar geworden. Wir sind froh das junge Filmtalent Lorenz Klapfer dafür gewonnen zu haben." sagt der Keyboarder Mikey Board. Das aktuelle Album „Alles auf Pump“ erschien am 31. Mai 2019. Zur Single kommen noch 2 bisher unveröffentlichte Songs hinzu.



Nachdem Raggabund die letzten Jahre mehrere Welttourneen gespielt haben (Indien, China, Südamerika) bespielen Sie dieses Jahr, neben einem Abstecher nach Ägypten fürs dortige Goethe-Institut, wieder vermehrt europäische Bühnen im deutschsprachigen Raum. Mithilfe von Atmosfair werden zudem all ihre Tourneen klimafreundlich gestaltet. Raggabund ist auf folgenden Konzerten live zu erleben:



Tourtermine 2019

18.10.19 / D – München, Backstage (Halle)

19.10.19 / CH – Luzern, Bar 59

20.10.19 / D – Koblenz, Café Hahn

22.10.19 / D – Köln, Helios 37

23.10.19 / D – Hamburg, Cascadas (neue Location)

24.10.19 / D – Göttingen, Musa

25.10.19 / D – Bayreuth, Schokofabrik

26.10.19 / D – Passau, Zauberberg

29.10.19 / D – Karlsruhe, Jubez

30.10.19 / D – Hannover, Faust

16.11.19 / D – Berlin, Yaam



Weitere Infos & Termine auf:

www.raggabund.de



Artist: Raggabund

Titel: „Grenzenlos“

Format: Single

VÖ: 27. September 2019

Label: Erste Welt Records / Ability Music

Vertrieb: Believe















