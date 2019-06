Pressemitteilung BoxID: 755009 (Themroc PR & Promotion)

Kate Louisa - "Mädchen ohne Land"

Single VÖ: 07. Juni

Kein Gramm Zucker zu viel und doch gehen alle Songs tief ins Herz. In ihren Texten macht die Hamburger Sängerin Kate Louisa ihre bewegte Vergangenheit facettenreich zum Thema. Sie erzählt ihre Geschichte, in der man die Eigene wiederfindet. Ihre emotionale Stimme ist dabei immer ein Teil der Botschaft: Aus Schmerz kann Kraft; kann unbesiegbare Stärke werden.



Die zeigt sich auch auf Kate Louisa’s neuer Single „Mädchen ohne Land“: ein Song, der alles mitbringt: er geht ans Herz und hat eine eingängige Melodie aus treibenden Elektrobeats, akustischen Instrumenten und markanten Keyboard Sounds. Ein Spiel der Gegensätze, genauso wie das Leben selbst.



„…ich bin ein verrückter Geist, eine kreative Seele auf der Reise. Die Menschen die ich liebe, sind mir das Wichtigste auf der Welt. Mein Herzenswunsch ist, mit meiner Musik ganz viele Menschen zu berühren...“ So beschreibt Kate Louisa sich selbst.



Ihr musikalischer Erfolg und ihre Live-Performance haben beim Nachwuchswettbewerb für das W-Festival (Women-of-the-World-Festival) überzeugt und so hat sich Kate Louisa gegen mehr als 350 Mitbewerberinnen als Gewinnerin durchgesetzt. Zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juni spielt Kate Louisa mit Künstlerinnen wie Alice Merton, Namika, Suzi Quatro, Bonnie Tyler und der Lokalmatadorin Fee in Frankfurt auf der großen Bühne. Ein beachtlicher Erfolg für die junge Künstlerin.



„Mädchen ohne Land“ erscheint am 7. Juni als Doppelsingle mit einem Radio Edit und einer Balladenversion.





