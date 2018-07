Bemerkenswerte Theaterproduktionen mit Jugendlichen für das 28. Bundestreffen "Jugendclubs an Theatern" ausgewählt

Vom 24. bis 28. September 2018 findet am Theaterhaus Stuttgart das 28. Bundestreffen „Jugendclubs an Theatern“ statt.



Das Bundestreffen, das der Bundesverband Theaterpädagogik e. V. gemeinsam mit einem jedes Jahr wechselnden Theater in Deutschland ausrichtet, repräsentiert die große Vielfalt und Bandbreite der aktuellen Jugendclubarbeit an deutschsprachigen Theatern. Eine zehnköpfige Fachjury wählte nun aus über 60 Bewerbungen sechs bemerkenswerte Produktionen aus, die richtungsweisend für das Theater von und mit Jugendlichen sind – einem Theater, das Gesellschaft und Wirklichkeit ebenso zu verhandeln weiß, wie es Ausdruck für Utopien und Sehnsüchte und ein Seismograf für neue ästhetische Formate, brisante Themen und politischen Diskurs sein kann. Die ausgewählten Produktionen sind im Einzelnen:



DAS GIPFELTREFFEN, Oldenburgisches Staatstheater, Regie: Till Wiebel

HASSE BOCK, Oldenburgisches Staatstheater, Regie: Klaas Schramm, Xenia Strauss

REAL FAKE, Schauspiel Köln, Regie: Bassam Ghazi

UNCONDITIONAL LOVE, Deutsches Theater Berlin, Regie: Theresa Henning

WILLHELM TELL/VERSUCHE, Junges Theater Stellwerk Weimar e.V., Regie: Stephan Mahn



Während des Bundestreffens gibt es neben den ausgewählten Inszenierungen Workshops für die Jugendlichen, Konzerte und Parties sowie Fortbildungsmöglichkeiten für TheaterpädagogInnen und LehrerInnen des Bereichs Darstellendes Spiel.



Ermöglicht wird das Bundestreffen am Theaterhaus Stuttgart durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Stadt Stuttgart, das Land Baden-Württemberg, Deutscher Bühnenverein, die Stiftung Theaterhaus Stuttgart und dm-drogerie markt.

