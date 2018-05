Premiere "Schuld und Sühne" im Kopf von Raskolnikow - eine theatrale Filminstallation von Bert Zander

Am Freitag, 8. Juni 2018 ist die Premiere der theatralen Filminstallation von Bert Zander im alten Kaufhof an der Marktstraße in Oberhausen zu erleben: Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski.



Vier Leinwände markieren die Welt und das Figurenaufgebot aus dem berühmten Kriminalroman von Fjodor Dostojewski. Dazwischen der begabte, aber mittellose Jurastudent Raskolnikow, gespielt von Christian Bayer. Er ist der Einzige, der an diesem Abend live zu sehen sein wird.



Im ersten Stock eines seit Jahren verlassenen Kaufhauses werden wir zu Komplizen Raskolnikows. Er hat eine Theorie entwickelt, nach der es außergewöhnlichen Menschen erlaubt sein soll, im Dienste des allgemeinen Fortschritts Verbrechen zu begehen. Aus dem geplanten Mord an der Pfandleiherin Aljona Iwanowna wird ein Doppelmord: Lisaweta, die Schwester des Opfers, erscheint am Tatort und Raskolnikow spaltet ihr den Schädel mit einem Beil. Aus dem Verbrechen wird Schuld und der Mord bringt keine Erleichterung. Raskolnikow wird dadurch noch mehr zum Außenseiter und ringt mit sich und der Welt darum, nicht den Verstand zu verlieren.



Gefangen in seiner Perspektive, als seien wir in seinem Kopf, werden Raskolnikows Erlebnisse, Gedanken und Ängste unmittelbar und intensiv zu unseren.



Dieser große Roman der Weltliteratur entfaltet durch die zahlreichen Mitwirkenden aus Oberhausen und der Region seine Vielschichtigkeit und wird so zu einer groß angelegten Erzählung nicht nur über Verbrechen und Strafe, sondern auch über Schuld und Sühne. Der Regisseur Bert Zander blickt mit seiner Kamera unausweichlich in die Abgründe der menschlichen Natur und zeigt im Dialog von Film und Theater gespaltene Wesen, hin- und hergerissen von gegensätzlichen Kräften: Liebe und Hass, Wahrheit und Lüge, Gut und Böse.



Bert Zander (*1972) wurde nach einer nicht so erfolgreichen Ausbildung zum Kaufmann einer der gefragtesten Videokünstler des deutschsprachigen Theaters. Seine Arbeiten zeichnen sich durch hohe dramaturgische Klugheit und eine sehr unmittelbare Schönheit aus. Er ist ein langjähriger Weggefährte von Benedikt von Peter, Barbara Frey, Christopher Rüping und Florian Fiedler.



Mehr Informationen: http://www.theater-oberhausen.de/programm/stuecke.php?SID=622



Schuld und Sühne



Premiere: Fr, 8. Juni 2018 um 19.30 Uhr



B-Premiere: Sa, 9. Juni 2018 um 19.30 Uhr



im alten Kaufhof, Marktstr. 60, 46045 Oberhausen



Weitere Termine: 13./15./17./20./23./28./30. Juni und 4. Juli 2018 jeweils 19.30 h

von Fjodor Dostojewski; Regie: Bert Zander; Ausstattung: Lene Schwind; Dramaturgie: Elena von Liebenstein, Meike Sasse; Mit: Torsten Bauer, Christian Bayer, Susanne Burkhard, Clemens Dönicke, Ayana Goldstein, Burak Hoffmann, Lisa Hoppe, Banafshe Hourmazdi, Ronja Oppelt, Anna Polke, Emilia Reichenbach, Daniel Rothaug, Jürgen Sarkiss, Mervan Ürkmez, Lise Wolle und Klaus Zwick sowie über 70 Bürger*innen der Stadt Oberhausen und Umgebung

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren