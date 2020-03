Pressemitteilung BoxID: 789400 (Theater Magdeburg)

Ein gnädiger Kaiser? - Dietrich W. Hilsdorf inszeniert »Titus«

Premiere Sa. 4. 4. 2020, 19.30 Uhr im Opernhaus

»Titus« (»La clemenza di Tito«) ist die einzige der großen Mozart-Opern, die der bekannte Regisseur Dietrich W. Hilsdorf noch nie inszeniert hat: Für ihn gab der Stoff der Oper den Ausschlag, sich diesem Werk zuzuwenden. Mozarts vorletzte Oper feiert am Sa. 4. 4. 2020 um 19.30 Uhr im Opernhaus Premiere.



Hinter der in Mozarts Todesjahr 1791 entstandenen Oper steckt ein politisch heikler Auftrag: Mitten in der Französischen Revolution musste Leopold II. nach seiner Krönung zum Kaiser in Prag zum König von Böhmen gekrönt werden. Eine Festoper im Stile der Oper seria war bei einem solchen Anlass Pflicht. Man entschied sich für ein über 50 Jahre altes, bereits vielfach vertontes Libretto von Pietro Metastasio mit dem Titel »La clemenza di Tito« – »Die Gnade des Titus«. Mit seinem Librettisten Mazzolà dynamisierte Mozart die Vorlage Metastasios, indem er deutlich mehr Ensembles verwendete.



Ausgehend von Immanuel Kants Ausspruch, dass »unter allen Rechten des Souveräns die Gnade das schlüpfrigste Recht sei«, hinterfragt der preisgekrönte Regisseur Dietrich W. Hilsdorf, der zum ersten Mal in Magdeburg inszeniert, anhand von Mozarts Oper das Spannungsfeld von Gnade und Willkür. So wie es Dietrich W. Hilsdorf schon in vielen seiner Inszenierungen bewiesen hat, erschließt er mit seinen Darstellern die seelische Verfassung der Figuren, ihre Emotionen, ihre inneren Entscheidungen sowie die komplexen Konstellationen und ihre Funktionen im Machtgefüge der Oper: Herrschaft, Liebe, Verrat, Freundschaft.



Wie aktuell Mozarts Oper ist, zeigt Dietrich W. Hilsdorf, indem er die historischen Schichten des Stoffes herausarbeitet. So zeigt das Bühnenbild Giovanni Paolo Panninis barocke Sicht auf das antike Forum Romanum inklusive Titus-Bogen, das Ganze auf einer heutigen Bühne: Der Kontrast verdeutlicht, dass es unter der Oberfläche des Idylls in der Oper gewaltig brodelt, ruft doch Vitellia gleich zu Beginn der Oper Sextus zum Brandanschlag auf den Kaiser und das Kapitol auf. Und während Titus in der Öffentlichkeit, die der Chor im Rang des Zuschauerraums repräsentiert, immer wieder ein gutes Bild von sich zu erzeugen versucht, setzt er in seinem inneren Herrschaftszirkel die titelgebende Gnade ein, um die brüchig gewordene Fassade zu retten.



Die Rolle des Kaisers Titus übernimmt in dem Intrigenspiel der italienische Tenor Emanuele D’Aguanno. In Magdeburg debütierte er 2017 als Belfiore in Mozarts Frühwerk »Die Gärtnerin aus Liebe«. Nach der Gräfin in »Die Hochzeit des Figaro« und Fiordiligi in »Così fan tutte« debütiert Noa Danon nun in ihrer dritten Mozartpartie am Theater Magdeburg als rachsüchtige Vitellia. Ihre langjährige Erfahrung im Bereich der historischen Musizierpraxis kann Emilie Renard in dieser Produktion einmal mehr unter Beweis stellen. Und GMD Anna Skryleva erarbeitet detailliert die schnellen Gefühlswechsel in den Ensembles und Rezitativen.



Titus



La clemenza di Tito

Oper in zwei Akten von Wolfgang Amadeus Mozart

Libretto von Caterino Mazzolà

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln



Musikalische Leitung: GMD Anna Skryleva

Regie / Bühne: Dietrich W. Hilsdorf

Kostüme: Carola Volles

Dramaturgie: Ulrike Schröder

Choreinstudierung: Martin Wagner



Tito: Emanuele D’Aguanno

Vitellia: Noa Danon

Sesto: Emilie Renard

Servilia: Hyejin Lee

Annio: Isabel Stüber Malagamba

Publio: Marko Pantelić





Opernchor des Theaters Magdeburg

Magdeburgische Philharmonie



Premiere

Sa. 4. 4. 2020 19.30 Uhr Opernhaus Bühne



Premierenfieber

So. 22. 3. 2020 11.00 Uhr Opernhaus Wagnerfoyer



Weitere Vorstellungen

Sa. 18. 4. / Fr. 24. 4. / So. 3. 5.



Karten Premiere: zwischen 17 € und 36 € / ermäßigt zwischen 12 € und 26 €

Karten weitere Vorstellungen: zwischen 13 € und 32 € / ermäßigt zwischen 8 € und 22 €

Reservierung und Kauf an der Theaterkasse telefonisch: (0391) 40 490 490, online:

www.theater-magdeburg.de oder per Mail: kasse@theater-magdeburg.de

