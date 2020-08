Pressemitteilung BoxID: 811278 (The Walt Disney Company (Germany) GmbH)

"Die Magie von Disneys Animal Kingdom" von National Geographic ab 25. September auf Disney+

Die achtteilige Dokumentarserie, erzählt von Josh Gad, gewährt den Zuschauern exklusive Einblicke hinter die Kulissen zweier der beliebtesten Tierparks der Welt

Am Freitag, den 25. September feiert die nächste Disney+ Originalserie „Die Magie von Disneys Animal Kingdom“ von National Geographic ihre Premiere auf Disney+. Die Zuschauer erhalten einen Backstage Pass zur magischen Welt von Disneys Animal Kingdom Theme Park und Lodge sowie zu The Seas mit Nemo & seinen Freunden in EPCOT. Erzählt vom preisgekrönten Fan-Liebling Josh Gad („Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“, „Die Eiskönigin 2“) ist die achtteilige Dokumentarserie nicht nur eine Hommage an die überwältigende Vielfalt der Parks mit mehr als 300 verschiedenen Tierarten und über 5000 Tieren, sondern auch an die außerordentliche Arbeit, die die Tierpfleger und Experten Tag und Nacht verrichten.



Schon seit Walt Disney der Welt im Jahr 1928 Micky Maus vorgestellt hat, stehen Tiere im Zentrum der Disney Geschichten. Wir haben uns mit Bambi tief in die Wälder gewagt, sind mit Terk und Tantour durch Afrikas Dschungel geschwungen, standen mit Simba auf dem Königsfelsen und schwammen mit Sebastian durch die Meere. Mit „Die Magie von Disneys Animal Kingdom“ können die Zuschauer nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der meistbesuchten Freizeitparks der Welt werfen und unter Führung der engagierten und hoch qualifizierten Tierpfleger, Experten und Veterinärteams von Disney die ikonischen Tierreiche der Erde erkunden.



Die Dokumentarserie stellt den Zuschauern bezaubernde Tiere vor, die alle individuelle, einzigartige Persönlichkeiten und auch Familiendynamiken haben. Fans von Disney, Natur und Tieren sind dazu eingeladen, auf eine ganz neue Art und Weise Zeit mit diesen und weiteren Parkbewohnern zu verbringen:





Gorilla Falls Exploration Trail - Hängen Sie mit Baby Grace ab, dem neuesten Mitglied der Gorillatruppe, benannt nach dem Gorillaschutzgebiet GRACE (Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center) in der Demokratischen Republik Kongo und feiern Sie gemeinsam mit ihrem Vater und Truppenführer Gino seinen 39. Geburtstag.

Harambe Wildlife Reserve - Treffen Sie den Tierpfleger Rory und begegnen Sie seiner besten Freundin, Supermama Masai-Giraffe Kenia; spielen Sie Fangen mit dem Spitzmaulnashorn Badru und seiner Pflegerin Katie.

Kilimanjaro Safaris – Genießen Sie einen Spa-Tag, während Pflegerin Nicole zwei Hyänen badet, in der Hoffnung, dass sie für die Gäste genauso liebenswert erscheinen wie für sie; sehen Sie zu, wie Dakari, das Alphamännchen der afrikanischen Löwen, über sein Land herrscht und treffen Sie Alphalöwin Kinsey, die wahre Herrscherin des Rudels.

Discovery Island - Schauen Sie beim Liebesnest von Carri und Bones, einem vom Aussterben bedrohten Geierpaar, vorbei, wenn die Tierpflegerin Tricia die Stimmung zur Paarung herstellt und als Eiersitterin auftritt.

Tiger Temple - Werden Sie Zeuge, wenn die Tierpfleger eine extra Portion Kreativität einsetzen, um die vom Aussterben bedrohten Sumatra-Tiger Anala und Sohni zu unterhalten.

The Seas mit Nemo & Friends in EPCOT - Tauchen Sie mit einigen der 3.000 Meerestiere ab, die hier ihr Zuhause haben, darunter die verletzte Meeresschildkröte Harry, die geretteten Seekühe Lil' Joe und Lou; Darby, ein trächtiger gefleckter Adlerrochen, und die Aquarianerin Amanda, die auch bald ein Baby bekommt.





„Die Magie von Disneys Animal Kingdom fängt die besondere Stimmung in den beiden weltberühmten Tierparks und ihrer Tiere ein und transportiert dieses Gefühl direkt in die Wohnzimmer der Zuschauer.“, schwärmt Erzähler Josh Gad. „In jeder Episode lernen wir die Tiere aus der Nähe kennen und erleben die Magie von Disney rund um uns herum. Es war mir eine große Freude, diesem tollen Abenteuer meine Stimme zu geben!“



„Egal, ob man unsere Parks schon hunderte Male besucht hat oder jetzt mit Die Magie von Disneys Animal Kingdom alles zum ersten Mal entdeckt, die Zuschauer erleben immer eine unvergleichliche, völlig neue Erfahrung, wenn sie einigen der faszinierendsten Tiere in unserer Obhut begegnen.“, sagt Dr. Mark Penning, Vice President Disney’s Animals, Science and Environment, Disney Parks. „Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die unser Team leistet, um Disneys Verpflichtung für erstklassige Tierpflege und -erhaltung zu erfüllen, denn wir wollen in Einklang mit der Natur leben und die wunderbare Tierwelt auf unserem Planeten schützen."



Die Serie wurde in einem Zeitraum von fünf Monaten gedreht. Dabei wurden die neuesten Technologien verwendet, inklusive maßangefertigter Go-Pro-Unterwassergehäuse, fünf Meter hohe Kräne und Unterwasserkamera-Systeme, um die Magie hervorzuheben, die in jeder einzelnen Nische des Animal Kingdoms zu finden ist. „Die Magie von Disneys Animal Kingdom“ beleuchtet die Details jedes Parks, enthüllt die vielseitigen Aspekte der Tierpflege, der Abläufe und des Imagineering. Die Zuschauer erleben hautnah, wie die Tierärzte, die in einer der fortschrittlichsten Tiergesundheitseinrichtungen der Welt arbeiten, immer wieder neue medizinischer Rätsel lösen und die Betreuung ihrer Tiere revolutionieren.



Richtungsweisender Naturschutz bleibt ein entscheidender Bestandteil der Mission der Walt Disney Company und „Die Magie von Disneys Animal Kingdom“ hebt auch den Einsatz der Tierparks, um die Magie der Natur zu bewahren, hervor. Seit 1995 hat der Disney Conservation Fund 100 Millionen Dollar zur Unterstützung gemeinnütziger Organisationen bereitgestellt, um Wildtiere zu retten, zum Handeln anzuregen und den Planeten zu schützen. Darüber hinaus arbeitet das Disney Conservation Team Wildlife Hand in Hand mit den Teams der Tierbetreuung, um erstklassige wissenschaftliche Programme zum Schutz von Wildtieren zu erstellen und Menschen aus aller Welt zu inspirieren, sich im Alltag besser um unseren Planeten zu kümmern.





Weitere Informationen zum Disney Animal Kingdom Themenpark: https://disneyworld.disney.go.com/destinations/animal-kingdom/

Weitere Informationen zu The Seas mit Nemo & seinen Freunden in EPCOT: https://disneyworld.disney.go.com/destinations/epcot/

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Tieren von Disney: DisneyAnimals.com.

Weitere Informationen zum Disney Conversation Fund: disney.com/conservation.





„Die Magie von Disneys Animal Kingdom“ von National Geographic wurde von Arrow Media produziert. Ashley Hoppin ist ausführende Produzentin für National Geographic. Ausführende Produzenten von Arrow Media sind Tom Brisley, Ash Potterton und Rick Dowlearn; der verantwortliche Produzent ist Dean Bushala.



Über Disney+



Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Der Bereich „Direct-to-Consumer and International“ (DTCI) der Walt Disney Company bietet Disney+ ein werbefreies Programm auf den meisten internetfähigen Endgeräten an mit einer Vielzahl von Spielfilmen, Dokumentationen, Live-Action- und Animationsserien sowie Kurzfilmen. Neben dem noch nie dagewesenen Zugang zu Disneys unglaublichem Angebot an Film- und TV-Klassikern ist der Streaming-Service das Zuhause für die neuesten Filme der Walt Disney Studios. Mehr Informationen unter DisneyPlus.com.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (