Herbstzeit ist Serienzeit. Wie könnte man die grauen Regentage auch besser verbringen, als mit Popcorn und guter Unterhaltung auf dem Sofa? Allen voran Fans von Crime- und Dramaserien können sich ab dem 26. November auf Nachschub freuen, denn die spannenden neuen Serienstaffeln von „Criminal Minds“ und „Grey’s Anatomy“ liefern jede Menge Nervenkitzel und großes Gefühlskino.



In „Criminal Minds – Die komplette fünfzehnte Staffel“ fiebern die Zuschauer ein letztes Mal mit, wenn die allseits bekannte FBI-Eliteeinheit Behavioral Analysis Unit (BAU) antritt, ihre wohl kompliziertesten Fälle zu lösen und kaltblütige Mörder zu überführen. Das fesselnde Finale der Krimiserie wartet mit einem Bösewicht auf, der seinesgleichen sucht, und auch im Privaten werden die gefeierten Profiler wieder vor große Herausforderungen gestellt.



Kurzinhalt „Criminal Minds – Die komplette fünfzehnte Staffel“:



Nachdem die besten und fähigsten Profiler der FBI-Eliteeinheit Behavioral Analysis Unit (BAU) jahrelang ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um die gefährlichsten Mörder des Landes hinter Gitter zu bringen, müssen sie sich in der finalen fünfzehnten Staffel von „Criminal Minds“ ihren letzten Fällen widmen. Während die BAU in einem nervenaufreibenden Lauf gegen die Zeit ihrem gerissensten und bösartigsten Kontrahenten – dem blutrünstigen Killer mit dem Decknamen Chamäleon (Michael Mosley) – auf der Spur ist, gibt es auch im Privatleben der Agenten um David Rossi (Joe Mantegna), Dr. Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) und Penelope Garcia (Kristen Vangsness) neue, spannende Entwicklungen.



Die letzten zehn Episoden von „Criminal Minds“ bieten dem Zuschauer in diesem fesselnden 3-Disc-Set rund 400 Minuten Nervenkitzel.



Da die erfolgreiche „Criminal Minds“-Serie mit Erscheinen der fünfzehnten Staffel ihren krönenden Abschluss findet, können sich alle Fans der BAU-Agenten zudem auf die „Criminal Minds – Komplettbox Staffel 1-15“ freuen, die die vollständige Erfolgsgeschichte der beliebten Profiler noch einmal auf stolzen 78 Discs gesammelt präsentiert.



Auch der (Ex-)Belegschaft des Grey Sloan Memorial Hospital stehen in der sechzehnten Staffel von „Grey’s Anatomy“ wieder höchst aufregende Zeiten bevor. Neben dem fordernden Krankenhausalltag, der die beliebten Ärzte um Meredith Grey täglich dazu zwingt, über Leben und Tod zu entscheiden, werden die Lebensretter auch im eigenen Liebensleben wieder dramatische Operationen am offenen Herzen ausführen und ihre Karrieren mehr als einmal aufs Spiel setzen.



Kurzinhalt „Grey’s Anatomy – Die komplette sechzehnte Staffel“:



Eine der großartigsten TV-Serien unserer Zeit geht in die sechzehnte Runde.



Nichts ist mehr, wie es einmal war, nachdem Meredith, Richard und Alex das Grey Sloan Memorial Hospital verlassen mussten. Doch nicht nur die Karrieren der engagierten Ärzte von „Grey's Anatomy“ stehen in dieser hochspannenden Staffel auf dem Spiel, auch ihr Liebesleben birgt einige unglaubliche Überraschungen, die Sie auf gar keinen Fall verpassen dürfen. Knifflige Entscheidungen über Leben und Tod und der Abschied eines geliebten Charakters erwarten Sie in dieser packenden Staffel voller Herzschmerz, Nervenkitzel und unerwarteten Wendungen.



Die Staffelbox beinhaltet 21 Episoden auf 6 DVDs mit einer Gesamtlaufzeit von rund 820 Minuten.



